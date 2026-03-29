Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Дивіться також Ні зарплат, ні прибутків: бізнес у Росії котиться у прірву

Якими були протести у Росії?

У Москві на Болотній площі відбувся протест проти відключень інтернету та обмежень, зокрема "білих списків".

Також у росіян перевіряли документи та сумки. Усіх, хто збирався на площі виганяли на сусідні вулиці. Загалом затримали 12 осіб. Одного з росіян арештували за плакат "Нет войне". Щонайменше двоє із затриманих не досягли 18 років.

Сказали, якщо їм накажуть в'язати, нас пов'яжуть,

– сказала російським опозиційним ЗМІ одна з учасниць.

Протести у Москві: дивіться відео

У Росії протестують проти обмеження інтернету: дивіться відео

Російський рух "Червоний Лебідь" оголосив 29 березня днем ​​мітингів проти блокувань інтернету в Росії. При цьому влада великих міст не погодила жодної заявки на проведення мітингів. Деяких подавачів заяв заарештували за 15 діб.

В Єкатеринбурзі поліція оточила площу 1905 року, де планувався мітинг. У Мурманську – глушили мобільний інтернет.

Тим часом голова "Ростелекому" хизується, що режим "вбив" WhatsApp та скоро "доб'є" Telegram. Як альтернативу росіянам пропонують державний Max.

WhatsApp помер, Telegram помре в найближчі дні, MAX зростає, все добре,

– задоволено заявив Осєєвський російським пропагандистам.

Водночас член так званої "Ради з прав людини" Іонов вже заявив пропагандистам з ТАСС, що "є висока ймовірність", що роботу Telegram у Росії відновлять. Мовляв, команда Павла Дурова "домовиться".

"Виконає умови, які потрібні, особливо в частині екстремізму і тих каналів, які несуть загрозу для національної безпеки нашої країни", – заявив Іонов.

Раніше у команді Telegram заявляли, що месенджер загалом працює нормально, маскуючи свій трафік. Тому, щоб заблокувати сервіс, владі Росії фактично доведеться заблокувати "абсолютно весь інтернет".

З інтернетом у Москві усе погано