Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Какими были протесты в России?

В Москве на Болотной площади состоялся протест против отключений интернета и ограничений, в частности "белых списков".

Также у россиян проверяли документы и сумки. Всех, кто собирался на площади выгоняли на соседние улицы. Всего задержали 12 человек. Одного из россиян арестовали за плакат "Нет войне". По меньшей мере двое из задержанных не достигли 18 лет.

Сказали, если им прикажут вязать, нас повяжут,

– сказала российским оппозиционным СМИ одна из участниц.

Российское движение "Красный Лебедь" объявило 29 марта днем митингов против блокировок интернета в России. При этом власти крупных городов не согласовали ни одной заявки на проведение митингов. Некоторых подателей заявлений арестовали на 15 суток.

В Екатеринбурге полиция оцепила площадь 1905 года, где планировался митинг. В Мурманске – глушили мобильный интернет.

Между тем глава "Ростелекома" хвастается, что режим "убил" WhatsApp и скоро "добьет" Telegram. В качестве альтернативы россиянам предлагают государственный Max.

WhatsApp умер, Telegram умрет в ближайшие дни, MAX растет, все хорошо,

– удовлетворенно заявил Осеевский российским пропагандистам.

В то же время член так называемого "Совета по правам человека" Ионов уже заявил пропагандистам из ТАСС, что "есть высокая вероятность", что работу Telegram в России восстановят. Мол, команда Павла Дурова "договорится".

"Выполнит условия, которые нужны, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны", – заявил Ионов.

Ранее в команде Telegram заявляли, что мессенджер в целом работает нормально, маскируя свой трафик. Поэтому, чтобы заблокировать сервис, властям России фактически придется заблокировать "абсолютно весь интернет".

С интернетом в Москве все плохо