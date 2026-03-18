Об этом сообщает телеграмм-канал ASTRA.
Что сейчас с интернетом в Белгородской области?
В Белгородской области 18 марта полностью отключили мобильный интернет. Это происходит впервые.
Интересно, что у местных не открываются даже сайты из так называемого "белого списка" – списка разрешенных сайтов. Впрочем, через VPN весь интернет продолжает быть доступным. Также работает проводной интернет.
"Нас погасили. Сейчас впервые даже на "Госуслуги" не зайти. Через ВПН сижу,
– написал россиянин.
С интернетом все плохо и в Москве
В Москве наблюдаются серьезные проблемы с мобильной связью, вызывающие значительные финансовые потери для бизнеса. Худшая ситуация в центре города и в метро.
В то же время россияне отмечали, что у них работали сайты из так называемого "белого списка", который включает российские госсервисы и подконтрольные властям соцсети.
По данным проекта "На связи" ограничения мобильного интернета в России применены в 62 регионах, а в 58 из них действуют "белые списки".