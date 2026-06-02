Министерство финансов России и Центральный банк предупредили Путина, что текущий уровень запланированных военных расходов является финансово непосильным и может привести к резкому увеличению бюджетного дефицита. Об этом пишет Институт изучения войны со ссылкой на Bloomberg.

Почему Путин отказывается сокращать расходы на войну, несмотря на экономический кризис?

Эти чиновники предлагали сократить расходы на оборону, однако часть представителей министерства обороны России и Кремля выступает против этого, опасаясь, что это повредит бизнесам, которые зависят от военных контрактов.

Некоторые источники отмечают, что минобороны даже требует дополнительного финансирования.

По информации Bloomberg, Путин знал о напряжении в бюджете еще с прошлого года, но поручил министерству финансов сначала найти способы сокращения расходов в невоенных секторах.

Также сообщается, что при подготовке бюджета на 2026 год российские власти предусмотрели возможный дефицит в 16,5 – 21 миллиардов долларов во второй половине года. Они рассчитывали, что война завершится и расходы на армию уменьшатся.

Источники Bloomberg также отмечают, что дополнительные доходы от нефти из-за войны на Ближнем Востоке не компенсируют проблем, ведь для существенного улучшения ситуации цены на нефть должны оставаться выше 100 долларов за баррель минимум год. Даже при таком сценарии это не решило бы структурных проблем российской экономики, связанных с ростом, инфляцией и банковским сектором.

Министерство финансов России 9 апреля признало, что дефицит бюджета за первые три месяца 2026 года уже достиг примерно 63,5 миллиарда долларов, превысив запланированный годовой дефицит в примерно 52,5 миллиарда долларов).

Путин отказывается сокращать оборонные расходы и сворачивать войну, потому что верит в то, что сможет достичь военной победы в ближайшее время. По его мнению, российская экономика способна выдержать до этого момента,

– считают в ISW.

Аналитики Института изучения войны ранее отмечали, что Путин, вероятно, имеет искаженное представление об успехах российской армии в Украине из-за преувеличенных отчетов от военного командования.

Из-за ошибочного представления о ситуации на фронте Путин может и дальше тратить большие средства на войну и не прекращать боевые действия.

Если же расходы уменьшить, это может ослабить российские позиции на отдельных участках фронта и дать Украине возможность закрепить свои недавние успехи.