Про це 25 березня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Дивіться також В ОП відповіли, чи буде повна заборона Telegram в Україні
Що передбачають нові правила?
Комітет ВРУ з питань гуманітарної політики одноголосно підтримав законопроєкт №11115. Зазначається, що його автором є народний депутат Микола Княжицький.
Нововведення передбачає, що платформи у Телеграмі мають:
- офіційно розкрити своїх власників і джерела фінансування,
- мати контакт з українською державою через уповноважений орган.
У випадках тероризму, шахрайства чи загроз національній безпеці такі платформи зобов'язані оперативно реагувати і співпрацювати,
– додав Железняк.
За даними нардепа, за невиконання відповідних вимог накладатимуться санкції. А саме від фінансових штрафів до обмежень використання платформ державними органами, банками та структурами, що працюють з персональними даними.
Железняк наголосив, що до другого читання важливо визначити практичні механізми реалізації санкцій. За його словами, з цим месенджером це технічно складно.
Що передувало цьому?
Ще з вересня 2024 року в Україні заборонили користуватися Telegram на службових пристроях для держслужбовців, військових і працівників критичної інфраструктури.
Згодом в Офісі Президента пояснили, що не планують повністю забороняти месенджер в Україні.
За словами заступниці голови ОП Ірини Верещук, хочуть лише деанонімізувати канали. Це потрібно через ризики вербування українців і поширення російської дезінформації.