Об этом 25 марта сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Что предусматривают новые правила?
Комитет ВРУ по вопросам гуманитарной политики единогласно поддержал законопроект №11115. Отмечается, что его автором является народный депутат Николай Княжицкий.
Нововведение предусматривает, что платформы в Телеграме должны:
- официально раскрыть своих владельцев и источники финансирования,
- иметь контакт с украинским государством через уполномоченный орган.
В случаях терроризма, мошенничества или угроз национальной безопасности такие платформы обязаны оперативно реагировать и сотрудничать,
– добавил Железняк.
По данным нардепа, за невыполнение соответствующих требований будут накладываться санкции. А именно от финансовых штрафов до ограничений использования платформ государственными органами, банками и структурами, работающих с персональными данными.
Железняк отметил, что ко второму чтению важно определить практические механизмы реализации санкций. По его словам, с этим мессенджером это технически сложно.
Что предшествовало этому?
Еще с сентября 2024 года в Украине запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах для госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры.
Впоследствии в Офисе Президента объяснили, что не планируют полностью запрещать мессенджер в Украине.
По словам заместителя председателя ОП Ирины Верещук, хотят только деанонимизировать каналы. Это нужно из-за рисков вербовки украинцев и распространения российской дезинформации.