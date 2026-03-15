Об этом заместитель руководителя ОП Ирина Верещук сообщила для Новости.Live.
Что будет с Telegram в Украине?
Как заявила Верещук, она никогда не предлагала запретить Telegram в Украине. Сейчас говорится о борьбе с анонимными каналами.
Ведь, по словам заместителя главы ОП, через них Россия может вербовать украинцев и распространять дезинформацию. Именно поэтому власть стремится деанонимизировать такие ресурсы.
Не может на пятом году полномасштабного вторжения страна-агрессор использовать телеграмм-каналы для вербовки украинцев. Мы должны сделать все, чтобы деанонимизировать эти каналы,
– объяснила Верещук.
В Офисе Президента также добавили, что вопрос использования Telegram рассматривают прежде всего с точки зрения безопасности, а не как ограничение свободы слова.
Почему вопрос Telegram подняли в Украине?
В Нацполиции Украины сообщили, что исполнительницу теракта во Львове завербовали россияне через Telegram. Враг предлагал задержанной легкую работу.
После этого в Офисе Президента призвали ограничить возможности анонимных платформ этого мессенджера.
В Украине 19 сентября 2024 года запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры.