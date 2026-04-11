Ограничения работы мессенджера призваны на то, чтобы россияне меньше знали. Но, как заметил 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, это не единственная причина таких действий российских властей.

Кто убедил Путина заблокировать Telegram?

Можем вспомнить, что до конца 2025 года в России еще работал интернет. Конечно, там не было так называемых "вражеских соцсетей": WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Хотя интересно, что даже заместитель председателя российского совбеза Дмитрий Медведев регулярно использовал Twitter (теперь Х). Так делали и другие чиновники.

Российские военные пользовались Telegram для того, чтобы иметь реальную "картинку" с поля боя. Пока работал Starlink, они видели все в режиме реального времени, корректировали огонь, командиры направляли пехоту на штурм.

Понятно, военные настаивали, что такие возможности нужно сохранять. Но с другой стороны были российские силовики, прежде всего из ФСБ, которые говорили Путину совсем другое,

– подчеркнул Иван Ступак.

Они убеждали главу Кремля, что Telegram, интернет – это зло, которое "придумали американцы". Это средство для шпионажа, который также активно используют украинцы для вербовки российских граждан.

Когда в России окончательно перешли к блокировке?

В июне 2025 года СБУ провела операцию "Паутина", в частности используя интернет. Так удалось уничтожить 41 самолет стратегической авиации России. Но даже не это стало последней каплей для Путина.

Окончательное решение он принял сразу после Нового года, когда произошло покушение на генерала ГРУ Владимира Алексеева. Почти сразу после этого начался процесс разрушения интернета и перевода всех россиян в такой цифровой "колхоз". Вероятно, силовики в конце концов убедили Путина, что генерала пытались убить люди, которых завербовали через Telegram.

Сейчас мессенджер заблокирован почти на 100%, невозможно зайти в приложение, позвонить, отправить картинку, сообщение, даже его прочитать. Зато Кремль продвигает свой интернет, где будут только разрешенные ресурсы, только те, которые вошли в "белый список",

– добавил Иван Ступак.

Интересно, что на это бурно отреагировала известная российская предпринимательница в сфере технологий, одна из самых богатых женщин России Наталья Касперская. Она является сторонницей Путина, выступает за все "традиционные ценности". Но даже она не сдержалась и написала гневный пост о том, что Россию превращают в "цифровой концлагерь".

Уже на следующий день Наталья Касперская просила прощения. Все как заведено в России. Сначала ты критикуешь власть, а потом извиняешься. Думаю, на нее повлияли из высоких кабинетов,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Итак, мы можем говорить о согласованной политике Кремля по переводу России в "цифровой концлагерь", который будет напоминать северокорейский. Там интернет только внутренний. Россия также хочет исключить любое вмешательство извне, чтобы граждан не вербовали для терактов, а украинские "офисники" не выманивали у людей деньги.

