Обмеження роботи месенджера покликані на те, щоб росіяни менше знали. Але, як зауважив 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, це не єдина причина таких дій російської влади.

Хто переконав Путіна заблокувати Telegram?

Можемо пригадати, що до кінця 2025 року у Росії ще працював інтернет. Звісно, там не було так званих "ворожих соцмереж": WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Хоча цікаво, що навіть заступник голови російського радбезу Дмитро Медведєв регулярно використовував Twitter (тепер Х). Так робили й інші чиновники.

Російські військові користувалися Telegram для того, щоб мати реальну "картинку" з поля бою. Поки працював Starlink, вони бачили все у режимі реального часу, коригували вогонь, командири направляли піхоту на штурм.

Зрозуміло, військові наполягали, що такі можливості потрібно зберігати. Але з іншого боку були російські силовики, насамперед з ФСБ, які говорили Путіну зовсім інше,

– підкреслив Іван Ступак.

Вони переконували очільника Кремля, що Telegram, інтернет – це зло, яке "вигадали американці". Це засіб для шпигунства, який також активно використовують українців для вербування російських громадян.

Коли у Росії остаточно перейшли до блокування?

У червні 2025 року СБУ провела операцію "Павутина", зокрема використовуючи інтернет. Так вдалося знищити 41 літак стратегічної авіації Росії. Але навіть не це стало останньою краплею для Путіна.

Остаточне рішення він ухвалив одразу після Нового року, коли стався замах на генерала ГРУ Володимира Алексеєва. Майже одразу після цього почався я процес руйнації інтернету і переводу всіх росіян до такого цифрового "колгоспу". Ймовірно, силовики зрештою переконали Путіна, що генерала намагалися вбити люди, яких завербували через Telegram.

Зараз месенджер заблокований майже на 100%, неможливо зайти у додаток, зателефонувати, відправити картинку, повідомлення, навіть його прочитати. Натомість Кремль просуває свій інтернет, де будуть тільки дозволені ресурси, лише ті, які увійшли у "білий список",

– додав Іван Ступак.

Цікаво, що на це бурхливо відреагувала відома російська підприємниця у сфері технологій, одна з найбагатших жінок Росії Наталія Касперська. Вона є прихильницею Путіна, виступає за всі "традиційні цінності". Але навіть вона не стрималася і написала гнівний пост про те, що Росію перетворюють у "цифровий концтабір".

Уже наступного дня Наталія Касперська просила вибачення. Все як заведено у Росії. Спершу ти критикуєш владу, а потім перепрошуєш. Думаю, на неї вплинули з високих кабінетів,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Отже, ми можемо говорити про узгоджену політика Кремля з переведення Росії у "цифровий концтабір", який нагадуватиме північнокорейський. Там інтернет лише внутрішній. Росія також хоче унеможливити будь-яке втручання ззовні, щоб громадян не вербували для терактів, а українські "офісники" не виманювали у людей гроші.

