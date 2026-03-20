Об этом президент Украины сообщил в разговоре с журналистами.

Как реагирует Зеленский на проблемы со связью в России?

Зеленский напомнил, что российские спецслужбы работают через Telegram в Украине. Власть сейчас пытается бороться с этим. В то же время украинская сторона также использует этот мессенджер для работы на территории России, добавил президент Украины

Сейчас, с ограничением Telegram в России, безусловно, сигналы передавать их обществу будет сложнее. Однако у меня был доклад по их сети новой Max. Мы до "макса" также доберемся,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер считает, что ограничение соцсетей и мобильной связи в России – попытка тотального контроля над их обществом.

"Это такой шаг назад. Причем, шаг на сто лет назад", – резюмировал Зеленский.

