Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Смотрите также Империя Путина уже сыплется, но есть плохая новость, – Кулеба сказал, чего ждать от Кремля
Что известно о выезде россиян за границу из-за проблем со связью?
По данным Google, уровень таких поисковых запросов подскочил до 88 баллов из 100 возможных. Это почти повторяет пиковые показатели, которые фиксировались осенью 2022 года во время объявления частичной мобилизации.
Фактически реакция россиян на ограничение интернета оказалась такой же, как на мобилизацию. Как свидетельствует статистика, в подобных кризисных ситуациях граждане сразу начинают искать варианты выезда за границу.
Статистика Google / Фото Петра Андрющенко
Интернет для многих россиян остается ключевым источником информации и связи с внешним миром. Поэтому его ограничение воспринимается как сигнал к ухудшению ситуации в стране и подталкивает людей к поиску путей эмиграции.
Что известно об ограничении связи в России?
В Москве с 3 марта фиксируют перебои в работе мобильной связи на фоне тестирования властями механизмов ограничения интернета. Это привело к значительным экономическим потерям для бизнеса и частичным сбоям в работе сервисов, банкоматов и платежей. По данным российских СМИ, проблемы затронули всех основных операторов.
Тогда как власть объясняет ограничения "соображениями безопасности", а пользователи и компании адаптируются к ситуации, переходя на альтернативные способы связи и оффлайн-решения.
В Администрации Путина вернулись к технологиям прошлого века. В Кремле перешли на стационарные телефоны из-за ухудшения связи. Песков заявил, что местным жителям следует готовиться к длительным отключениям.
В России эти проблемы все сильнее влияют на жизнь в крупных городах, где жители сталкиваются с трудностями в пользовании такси, банковскими сервисами и повседневными онлайн-инструментами. Также они вынуждены чаще переходить на наличные расчеты и альтернативные средства связи. На этом фоне эксперты отмечают не только рост неудобств для населения, но и повышенную осторожность среди чиновников.