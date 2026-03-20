Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что известно о выезде россиян за границу из-за проблем со связью?

По данным Google, уровень таких поисковых запросов подскочил до 88 баллов из 100 возможных. Это почти повторяет пиковые показатели, которые фиксировались осенью 2022 года во время объявления частичной мобилизации.

Фактически реакция россиян на ограничение интернета оказалась такой же, как на мобилизацию. Как свидетельствует статистика, в подобных кризисных ситуациях граждане сразу начинают искать варианты выезда за границу.

Статистика Google

Интернет для многих россиян остается ключевым источником информации и связи с внешним миром. Поэтому его ограничение воспринимается как сигнал к ухудшению ситуации в стране и подталкивает людей к поиску путей эмиграции.

Что известно об ограничении связи в России?