Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил, что для россиян это стало болезненным ударом по привычному комфорту. По его словам, именно сейчас в крупных городах уже видны последствия цифровой зависимости, которую в России долго подавали как признак стабильности.

Россияне в крупных городах потеряли обещанный комфорт

В крупных российских городах власть долго поддерживала ощущение, будто война существует где-то отдельно, а привычный комфорт останется неприкосновенным. Именно на этом и держался негласный контракт: одни платят фронтом и смертями, а другие имеют спокойствие, сервисы и удобную городскую жизнь.

Вниманию! В Кремле заявили, что ограничения доступа к интернету будут продолжаться столько, сколько власть посчитает нужным. На этом фоне в 62 регионах уже фиксировали проблемы с мобильной связью, а в 58 субъектах федерации применяют систему разрешенных ресурсов.

Теперь этот баланс ломается, потому что исчезает то, что для жителей мегаполисов было основой ежедневного быта.

Никогда такого протестного настроения, как сегодня в России, я не видел,

– подчеркнул Шейтельман.

Острее всего это видно в обыденных вещах, к которым все привыкли настолько, что перестали замечать, как сильно от них зависят. Когда без мобильного интернета не работают привычные приложения, люди вдруг не могут нормально вызвать такси, сориентироваться с оплатой или быстро решить элементарные ежедневные вопросы. То, что раньше казалось мелким техническим удобством, оказалось каркасом всей городской жизни.

У них отняли то, что считали священной коровой. В больших городах им обещали комфорт,

– объяснил политтехнолог.

Из-за этого удар воспринимается не как временный сбой, а как разрушение главного обещания, на котором держалась лояльность большого города. Именно поэтому нынешнее раздражение является необычным для России, потому что теперь проблемы достались не окраинам, а той среде, которая привыкла жить в цифровом удобстве.

Без мобильного интернета города в России откатываются назад

Сбои уже ударили не только по такси или приложениям, но и по деньгам в ежедневном обращении. В крупных городах люди привыкли почти не пользоваться наличными, поэтому внезапно оказалось, что быстро снять деньги тоже не так просто. Вся эта система была рассчитана на постоянную связь, и когда она исчезает, город начинает буксовать даже в самых простых вещах.

У них сегодня в России оказалась нехватка банкоматов. Потому что люди перестали снимать наличные, когда все время можно платить безналично. И банкоматов мало,

– подчеркнул Шейтельман.

Он обратил внимание на панику внутри самой российской системы. Чиновники, по его словам, уже думают не только о том, что пишут, но и о том, как их мессенджеры могут сдавать местоположение и рабочие контакты. Именно поэтому они начали искать отдельные устройства для закрытого общения, потому что не доверяют даже той платформе, которую им фактически навязывают.

Российские чиновники покупают для мессенджера Max отдельные телефончики, потому что поняли, что там могут и читать. Мессенджер Max выдает не только тексты, которые они написали, но и местоположение, где они находятся,

– объяснил политтехнолог.

Это недоверие накладывается на еще одну проблему, которую уже видят в городах. Без нормального мобильного интернета мелкие услуги, реклама и торговля начинают откатываться к почти доцифровому формату, когда клиентов ищут не онлайн, а просто на улице. То есть удар идет одновременно по быту, по заработкам и по внутренней коммуникации самой российской бюрократии.

