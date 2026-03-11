В столице России начались значительные перебои в работе мобильного интернета, что может свидетельствовать о тестировании новых механизмов контроля над сетевой инфраструктурой страны. Об этом пишет Bloomberg.

Смотрите также Российские хакеры атакуют пользователей WhatsApp и Signal по всему миру

Тестирует ли Россия систему контролируемого интернета?

По данным сервиса мониторинга сбоев Sboy.rf, сообщения о проблемах с доступом к интернету в Москве с населением более 13 миллионов человек начали появляться в начале прошлой недели. В последующие дни количество таких жалоб только росло.

Жители города сообщают о нестабильной мобильной связи или полном отсутствии интернета у крупнейших операторов. Также фиксировались перебои с Wi-Fi в московском метро.

Власти не предоставили детального объяснения причин отключений. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил государственным медиа, что ограничения мобильной связи будут продолжаться столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан на фоне украинских атак.

Как пишет france24, подобные меры в России применяют не впервые. В 2025 году региональные власти все чаще временно отключали мобильный интернет из-за угрозы атак дронов во время войны против Украины. В некоторых регионах доступ к мобильным данным был ограничен в течение нескольких недель.

В то же время масштабные перебои именно в Москве не фиксировались с мая прошлого года. Тогда столица отражала массированную атаку беспилотников накануне военного парада ко Дню победы, на котором присутствовали иностранные лидеры, в частности председатель Китая Си Цзиньпин.

Мобильный трафик играет ключевую роль в российском интернете – на него приходится примерно 50–70% всего использования сети в стране. Из-за текущих перебоев бизнес в Москве уже понес заметные потери.

По информации газеты Kommersant, только за пять дней отключений убытки компаний могли достичь 5 миллиардов рублей, что примерно равно 55 миллионам долларов. Больше всего пострадали курьерские службы, сервисы такси, операторы каршеринга и розничная торговля.

В то же время жители Москвы заметили, что даже во время перебоев оставался доступ к некоторым платформам, одобренных государством. Речь идет о так называемых "белых списках" сервисов, которые обеспечивают базовые услуги – например банковские операции или доступ к государственным порталам.

Это может означать, что власть проверяет работу системы выборочного доступа к интернету в случае масштабных отключений.

Подобные механизмы уже применяют другие страны. Например, Иран неоднократно ограничивал доступ к глобальному интернету во время протестов или военных конфликтов, оставляя открытыми только отдельные внутренние сервисы, такие как банкинг или государственные порталы.

Российские власти также активно продвигает создание собственной цифровой экосистемы. В прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству разработать ограничения для программного обеспечения и сервисов связи из стран, которые Москва считает недружественными.

Параллельно правительство продвигает государственный суперап Max – приложение, созданное по образцу китайского WeChat. Критики считают, что такая система может усилить возможности российских спецслужб для слежки за пользователями.