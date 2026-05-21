Британский регулятор Ofcom добился от нескольких крупных онлайн-платформ новых обязательств по защите детей от опасных контактов, онлайн-груминга и вредного контента. Самые большие изменения анонсировали Snapchat, Instagram и Roblox. Об этом пишет Digital trends.

Как соцсети меняют правила для несовершеннолетних?

Особенно далеко ушла компания Snap, которой принадлежит Snapchat. Она согласилась внедрить все рекомендованные Ofcom механизмы защиты от груминга – ситуаций, когда взрослые устанавливают контакт с детьми для манипуляций или сексуальной эксплуатации.

После изменений взрослые незнакомцы больше не смогут контактировать с несовершеннолетними по умолчанию. Также платформа прекратит активно подталкивать детей к расширению списка друзей незнакомыми людьми.

Кроме того, уже этим летом Snapchat планирует ввести проверку возраста для всех пользователей в Великобритании. Это нужно для того, чтобы автоматически применять специальные защитные механизмы к пользователям младше 18 лет.

Roblox тоже согласилась на новые меры. Родители получат возможность полностью выключать личные сообщения для пользователей младше 16 лет.

Тем временем Meta работает над новыми функциями безопасности для Instagram. Компания планирует скрывать списки контактов подростков, а также использовать инструменты искусственного интеллекта для выявления подозрительных разговоров между взрослыми и несовершеннолетними.

Ofcom считает эти изменения важным шагом, поскольку социальные платформы годами критиковали за слабую защиту детей и подростков.

Почему TikTok и YouTube оказались среди главных проблем?

На фоне новых обещаний конкурентов TikTok и YouTube получили жесткую критику от британского регулятора.

По данным исследования Ofcom, почти 75% детей в возрасте 11 – 17 лет сталкивались с вредоносным контентом в течение четырех недель. Более трети таких случаев происходили именно во время просмотра алгоритмических лент рекомендаций.

TikTok и YouTube были среди платформ, где подобный контент случался чаще всего. В то же время обе компании не согласились на масштабные новые изменения для повышения безопасности лент.

Сами платформы заявляют, что их рекомендательные системы уже достаточно безопасны для детей. Однако Ofcom фактически поставил это под сомнение.

Особое внимание Ofcom уделил тому, что младшие дети продолжают легко обходить действующие системы проверки возраста. Согласно исследованию регулятора, 84% детей в возрасте 8 – 12 лет пользуются по меньшей мере одной социальной платформой или сервисом, несмотря на возрастные ограничения.

В Ofcom считают, что нынешние механизмы проверки возраста работают недостаточно эффективно. Регулятор уже обратился к британскому правительству с призывом рассмотреть более жесткое законодательство, которое дало бы больше полномочий для контроля платформ.

Также Ofcom представил пятиэтапный план действий для мониторинга новых правил и возможного наказания компаний, которые не будут выполнять требования.

Регуляторы все активнее давят на Big Tech

Давление на крупные технологические компании по безопасности детей в последние годы усиливается во многих странах. Причина – стремительный рост влияния соцсетей на детей и подростков, а также регулярные скандалы вокруг вредного контента, онлайн-трекинга и опасных рекомендаций алгоритмов.

В материале отмечается, что детская безопасность не должна быть вопросом, который компании решают только после вмешательства регуляторов. Автор отмечает, что технологические гиганты годами недостаточно активно реагировали на эти проблемы и только сейчас начинают вводить более жесткие механизмы защиты.