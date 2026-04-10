Что меняет новая функция редактирования комментариев?

Функцию редактирования позаимствовали из Threads, где она работает похожим образом – пользователи после публикации комментария могут внести изменения, – рассказывает The Verge.

Впрочем, есть важное ограничение. На редактирование дается только 15 минут после публикации. В компании объясняют, что этого времени достаточно, чтобы исправить типичные ошибки или неточности.

При этом жестких лимитов на количество изменений нет. В рамках этого 15-минутного окна комментарий можно редактировать столько раз, сколько нужно.

Чтобы сохранить прозрачность, отредактированные комментарии получают специальную отметку – серую отметку, которая сигнализирует, что текст был изменен после публикации.

Измененные комментарии получат специальное обозначение / Фото The Verge

На первый взгляд, обновление может показаться незначительным. Но учитывая масштабы платформы, аудитория которой превышает 3 миллиарда активных пользователей ежемесячно, даже такие мелкие изменения влияют на повседневный опыт миллионов людей. В частности, это поможет уменьшить количество комментариев с ошибками и сделает общение в соцсети более удобным.

Другие нововведения в Instagram в 2026 году

Кроме редактирования комментариев, как сообщает MetriCool, Instagram в последнее время получил ряд изменений, которые постепенно меняют опыт пользователей и работу платформы: