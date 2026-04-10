Що змінює нова функція редагування коментарів?
Функцію редагування запозичили з Threads, де вона працює схожим чином – користувачі після публікації коментаря можуть внести зміни, – розповідає The Verge.
Втім, є важливе обмеження. На редагування дається лише 15 хвилин після публікації. У компанії пояснюють, що цього часу достатньо, аби виправити типові помилки або неточності.
При цьому жорстких лімітів на кількість змін немає. У межах цього 15-хвилинного вікна коментар можна редагувати стільки разів, скільки потрібно.
Щоб зберегти прозорість, відредаговані коментарі отримують спеціальну позначку – сіру відмітку, яка сигналізує, що текст було змінено після публікації.
Змінені коментарі отримають спеціальне позначення / Фото The Verge
На перший погляд, оновлення може здатися незначним. Але з огляду на масштаби платформи, аудиторія якої перевищує 3 мільярди активних користувачів щомісяця, навіть такі дрібні зміни впливають на повсякденний досвід мільйонів людей. Зокрема, це допоможе зменшити кількість коментарів із помилками та зробить спілкування в соцмережі більш зручним.
Інші нововведення в Instagram у 2026 році
Окрім редагування коментарів, як повідомляє MetriCool, Instagram останнім часом отримав низку змін, які поступово змінюють досвід користувачів і роботу платформи:
Покращені інструменти для Reels. У застосунку розширили можливості зйомки та монтажу: з’явилися нові інструменти редагування, функція скасування дій, покращений таймер і зелений екран. Також дозволили записувати довші відео – до 20 хвилин.
Планування тестових Reels. Автори контенту тепер можуть заздалегідь планувати так звані "пробні" ролики, щоб тестувати їх перед публікацією для широкої аудиторії.
Інтеграція ШІ-функцій. Instagram активно працює над інструментами зі штучним інтелектом – вони мають покращити пошук контенту, рекомендації та взаємодію між користувачами.
Експерименти з платною підпискою. Instagram тестує преміум-функції: розширені списки аудиторій, перегляд сторіс анонімно та додаткову аналітику підписників.
Відмова від наскрізного шифрування в Direct. Платформа планує прибрати наскрізне шифрування в особистих повідомленнях через низький попит на цю функцію.