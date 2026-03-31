Компанія Meta підтвердила запуск тестування підписки Instagram Plus у окремих регіонах. Наразі її помітили у Філіппіни, Мексика та Японія. Вартість залежить від країни: приблизно 1 долар на Філіппінах і близько 2 доларів у Мексиці та Японії. Про це пише GSMarena.

Що дає нова підписка Plus?

Підписка відкриває доступ до додаткових можливостей, які розширюють функціональність сторіс. Зокрема, користувачі можуть створювати кілька аудиторій для перегляду сторіс, що дозволяє точніше налаштовувати, хто саме бачить контент.

Серед інших функцій – детальна аналітика повторних переглядів сторіс, пошук по списку глядачів і попередній перегляд перед публікацією. Також з’являється можливість продовжити життя сторіс ще на 24 години, що фактично подвоює стандартний час їхнього існування.

Окрім цього, користувачі можуть надсилати так звані "суперсерця" у відповідь на сторіс і виділяти власні публікації, щоб зробити їх більш помітними.

Як зазначає Androidauthority, у країнах тестування перший місяць підписки доступний безкоштовно. Поки що невідомо, чи розшириться тест на інші ринки і чи стане ця функція глобальною. Також немає підтвердження, чи залишиться поточний набір можливостей без змін після завершення тестування.