Як заробляти гроші в інстаграмі?

Способів монетизації сьогодні існує чимало – від реклами та партнерств до продажу власних товарів. 24 Канал пояснює, які варіанти заробітку найпопулярніші та що для цього потрібно.

Бар'єр для входу у сферу наразі нижчий, аніж будь-коли раніше. Щоб почати заробляти на контенті, більше не потрібні професійна камера, студія чи багатотисячна аудиторія – часто достатньо смартфона, влучної тематики та регулярного постингу.

У Forbes зазначають, що серед найперспективніших платформ для творців контенту залишаються інстаграм, тікток та ютуб. Саме там автори найчастіше будують аудиторію, співпрацюють із брендами та просувають власні продукти чи послуги.

Інстаграм досі вважають престижною платформою для співпраці та досягнення результату серед творців та брендів,

– зазначила Лія Габерман, викладачка інфлюенсер-маркетингу в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA).

Варіант №1 – розміщення рекламних публікацій

Це один із найпоширеніших способів заробітку в інстаграмі. Компанії платять авторам контенту за рекламні дописи, stories, reels або інші інтеграції. Цікаво, що наразі бізнес дедалі частіше співпрацює з невеликими тематичними сторінками, якщо вони мають активних підписників і довіру аудиторії.

Варіант №2 – створення контенту для інших

Окремий напрям заробітку в соцмережах – UGC-контент (user-generated content), коли автор створює для бренду фото чи відео, які виглядають "природніше" за класичні рекламні ролики.

Експерти Vogue наголошують, що такий напрям залишається ефективним інструментом продажів і просування, хоча підходи до його використання поступово змінюються.

Варіант №3 – власний онлайн-магазин

Отже, інстаграм – це не лише платформа для контенту, а й повноцінний майданчик для бізнесу, де продають одяг, косметику, аксесуари, декор, цифрові продукти та навіть послуги. Для багатьох саме він став першим кроком до власної справи, адже почати тут можна без окремого сайту чи великих вкладень.

Важливо! Не варто забувати про офіційну реєстрацію підприємницької діяльності та сплату податків. В Україні для відкриття інтернет-магазину необхідно оформити ФОП або ТОВ.



На спрощеній системі оподаткування доведеться сплачувати єдиний податок, єдиний соціальний внесок (для зарахування страхового стажу) і військовий збір. А от визначити групу ФОП можна, орієнтуючись на ліміти річного доходу, пише Дія.

Що ще варто знати українським підприємцям?

Нагадаємо, якщо доступ до кредитів обмежений, підприємцям стануть в пригоді гранти для бізнесу. Ба більше, у 2026 році продовжили державну програму, яка дозволяє отримати до 1 мільйона гривень на розвиток власної справи.

Якщо ви або ваша компанія хочете вирізнитися на ринку – варто зареєструвати торгову марку. Це дає власнику виключне право на її використання, а ще є умовою для реєстрації домену в зоні UA.