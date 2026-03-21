Як відкрити інтернет-магазин у 2026 році?

Про те, як відкрити онлайн-магазин в Україні, розповідає ARTJOKER.

Зокрема слід одразу визначити такі важливі пункти:

Вибрати нішу. Зокрема потрібно проаналізувати прибутковість напрямку, порадитися з людьми, що вже мають досвід тощо. Визначити ціновий сегмент. Скласти портрет цільової аудиторії, аби розробити маркетингову стратегію та зробити бренд упізнаваним. Написати бізнес-план. Проаналізувати перспективність ніші, а також конкурентів у ній. Створити "покроковий путівник" – розписати етапи запуску, ризики, проблеми та інше. Знайти постачальників товарів, домовитися з ними про обсяги, строки та ціну поставок. Орендувати приміщення – знадобиться склад для зберігання запасів товарів, а також офіс для адміністративної роботи. Розв’язати юридичні питання. Мова йде про реєстрацію підприємця, використання спеціального облікового обладнання і тому подібне.

Водночас для ведення будь-якої підприємницької діяльності у сфері виробництва чи продажу товарів в Україні потрібно отримати реєстрацію – як ФОП або відкрити ТОВ. Про це нагадали у Дії.

Найпростіше та найшвидше – це зареєструвати ФОП через Дію або зареєструвати ТОВ – також через Дію.

Зверніть увагу, що для реєстрації необхідно також отримати цифровий підпис та обрати КВЕД,

– наголосили на сайті.

ARTJOKER пише: у більшості випадків для інтернет-торгівлі без великого обороту обирають ФОП на другій групі. Тоді людина доведеться платити єдиний податок, єдиний соціальний внесок та військовий збір.

Зазначимо, що у майбутньому податкову групу можна змінити,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! З документів для відкриття ФОП знадобиться паспорт та код платника податків.

Що ще слід знати ФОПам?