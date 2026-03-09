Як зареєструвати ФОП через Дію?

Послугу пропонує портал Дія. Інформація про відкриття ФОП автоматично надійде до Єдиного державного реєстру та податкової за місцем реєстрації або провадження господарської діяльності.

Дивіться також ФОПа можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень через одну помилку: що треба знати

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем проводиться на підставі заяви, яку можна подати в автоматичному режимі, сформувавши на порталі Дія за 10 хвилин – безплатно.

Авторизуйтесь або зареєструйтеся на порталі Дія. У переліку послуг оберіть пункт "Створення бізнесу", потім "Автоматична реєстрація ФОП" і "Подати заяву". Заповніть онлайн-форму на отримання послуги:

– надайте адресу реєстрації та вкажіть громадянство;

– оберіть один або кілька видів економічної діяльності (КВЕДи);

– оберіть тип оподаткування (загальна або спрощена);

– уточніть контактні дані. Засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи.

Важливо! Відтепер для Дія.Підпису дані звірятимуть через NFC у документі та фотоверифікацію. Вам знадобиться ID-картка, закордонний паспорт або біометрична посвідка.

Як зареєструвати ФОП у Дії: детальна відеоінструкція

Що ще варто знати про створення ФОП?