Як зареєструвати ФОП через Дію?
Послугу пропонує портал Дія. Інформація про відкриття ФОП автоматично надійде до Єдиного державного реєстру та податкової за місцем реєстрації або провадження господарської діяльності.
Дивіться також ФОПа можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень через одну помилку: що треба знати
Державна реєстрація фізичної особи підприємцем проводиться на підставі заяви, яку можна подати в автоматичному режимі, сформувавши на порталі Дія за 10 хвилин – безплатно.
- Авторизуйтесь або зареєструйтеся на порталі Дія.
- У переліку послуг оберіть пункт "Створення бізнесу", потім "Автоматична реєстрація ФОП" і "Подати заяву".
- Заповніть онлайн-форму на отримання послуги:
– надайте адресу реєстрації та вкажіть громадянство;
– оберіть один або кілька видів економічної діяльності (КВЕДи);
– оберіть тип оподаткування (загальна або спрощена);
– уточніть контактні дані.
- Засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи.
Важливо! Відтепер для Дія.Підпису дані звірятимуть через NFC у документі та фотоверифікацію. Вам знадобиться ID-картка, закордонний паспорт або біометрична посвідка.
Як зареєструвати ФОП у Дії: детальна відеоінструкція
Що ще варто знати про створення ФОП?
Хоча послуга в Дії є абсолютно безплатною, певних витрат може потребувати підготовка. Наприклад, майбутньому підприємцеві може знадобитися платна консультація бухгалтера чи юриста, зокрема для вибору видів економічної діяльності (КВЕДів) і системи оподаткування (загальна або спрощена).
Спрощена система оподаткування підходить не для всіх видів діяльності й має низку обмежень, але для малого бізнесу часто може бути вигіднішою.
Максимальні щомісячні ставки єдиного податку у 2026 році розраховують на основі базових показників або доходу: для ФОП І групи – до 10% прожиткового мінімуму, тобто 332,80 гривні; для II групи – до 20% мінімальної зарплати, тобто 1 729,40 гривні; для III групи – 3% або 5% від суми доходу щоквартально.