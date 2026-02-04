Як створити Дія.Підпис по-новому?

Фахівці Дії заздалегідь розповіли, як усе працюватиме. Створити такий підпис можна буде тільки з NFC на телефоні.

Новий процес створення підпису виглядатиме так:

Перейдіть у "Меню", "Дія.Підпис", "Активувати Дія.Підпис". Проскануйте номер ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки. Прикладіть документ до телефону для зчитування даних через NFC. Підтвердьте особу фотоперевіркою. Створіть 6-значний код.

Зверніть увагу! Ваш створений раніше Дія.Підпис залишиться дійсним. Однак якщо його термін дії закінчиться, або ви вирішите створити новий, – процес уже буде через NFC.

Що змінилося в сервісі?

Раніше підтвердження проходило через фотоверифікацію та 5-значний код, але тепер потрібен 6-значний.

Окрім того, необхідно мати фізичний біометричний документ – ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на постійне чи тимчасове проживання, а також телефон із підтримкою NFC.

За відсутності біометричного документа або NFC скористатися сервісом, на жаль, не вдасться.

До слова, користувачі "ПриватБанку" можуть створити кваліфікований електронний підпис через Приват24.

