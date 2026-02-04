Свою історію розповіла дівчини, яка замінила тимчасове водійське посвідчення на постійне через застосунок і була неприємно здивована, побачивши фотографію. Про те, як змінити посвідчення водія онлайн та залишити фото з попередніх, розповіли в Дії.

Чи можна залишити старе фото в новому водійському посвідченні?

Дівчина з ніком ilona_serhiivna_ розповіла, що під час заміни тимчасових прав на постійні Дія підтягнула фото автоматично з ID-картки, а не з попередніх прав. Це звична практика, коли замовлення нових прав відбувається через застосунок. Фактично, замовляючи права онлайн обрати, яке фото на них з'явиться неможливо. Для дівчини це стало неприємним "сюрпризом". Багато хто з українців поділився, що так само змінювали посвідчення через застосунок й навіть не підозрювали, що фото на них буде саме з паспорта.

Варто зазначити! Якщо в Дії немає звичайного українського паспорта, то система братиме фото для посвідчення водія із закордонного документа.

У Дії пояснили, що їхня система працює саме так, вона не бере фото з попередніх водійських прав. Однак проконтролювати та навіть перевірити вигляд водійського посвідчення перед затвердженням заявки на його заміну можна в Кабінеті водія або під час особистого візиту до Територіального сервісного центру МВС.

У такому випадку людина особисто заповнює окреме поле "Фото заявника". Там можна побачити, яке саме фото піде в документ, і за потреби його змінити.

Крім того, представники Дії зазначили, що під час підписання заяви в застосунку людина бачить фото, яке буде в новому посвідченні, але нічого змінити неможливо. Однак через можливий поспіх чи неуважність багато хто не помічає важливе повідомлення й заявку затверджують.

У яких випадках громадянин може отримати нове посвідчення водія?

Оформити заявку на отримання нових прав можна як онлайн, так і безпосередньо в ТСЦ МВС. Це роблять у таких випадках:

закінчення строку дії посвідчення водія;

зміна персональних даних;

пошкодження документа;

втрата посвідчення.

Для того, щоб отримати нове посвідчення, потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код (за наявності) та інші документи залежно від ситуації. Нові права виготовляються від 5 до 10 робочих днів. Доставка здійснюється на Укрпошту, а також посвідчення можна отримати особисто в Сервісних центрах.

