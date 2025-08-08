Наразі в Україні порушники мають сплатити штраф протягом 10 днів після набрання чинності постановою. Якщо вони запізняться навіть на один день, то сума штрафу подвоюється. Саме на це найбільше скаржаться водії, передає 24 Канал.

Які зміни у сплаті штрафів пропонує Кабмін?

Урядовий законопроєкт 13614 пропонує збільшити строк добровільної сплати штрафу з 10 до 15 днів, а строк для примусового виконання постанови подовжити з 30 днів до 3 місяців.

У Кабміні вважають, що нововведення допоможуть:

зменшити кількість випадків подвоєного штрафу через незначні запізнення;

знизити навантаження на суди;

забезпечити невідворотність покарання без порушення прав порушників.

У пояснювальній записці йдеться, що зараз закон не враховує терміни вручення постанов, через що люди можуть отримати їх із запізненням і не встигнути оплатити штраф у встановлений строк.

