Сейчас в Украине нарушители должны оплатить штраф в течение 10 дней после вступления в силу постановления. Если они опоздают даже на один день, то сумма штрафа удваивается. Именно на это больше всего жалуются водители, передает 24 Канал.

Какие изменения в уплате штрафов предлагает Кабмин?

Правительственный законопроект 13614 предлагает увеличить срок добровольной уплаты штрафа с 10 до 15 дней, а срок для принудительного исполнения постановления продлить с 30 дней до 3 месяцев.

В Кабмине считают, что нововведения помогут:

уменьшить количество случаев удвоенного штрафа из-за незначительных опозданий;

снизить нагрузку на суды;

обеспечить неотвратимость наказания без нарушения прав нарушителей.

В пояснительной записке говорится, что сейчас закон не учитывает сроки вручения постановлений, из-за чего люди могут получить их с опозданием и не успеть оплатить штраф в установленный срок.

