Как гарантированно взять билеты на поезд?
"Укрзализныця" предлагает различные методы бронирования билетов. В частности, компания внедрила дополнительные возможности для военных и их семей, пишет 24 Канал.
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Как купить билеты на поезд онлайн через "Укрзализныцю":
- Для этого вы можете воспользоваться приложением "Укрзализныця" или веб-версией сервиса (на сайте выберите в меню пункт "Покупка проездных документов").
- Введите данные о вашем маршруте и выберите дату.
- Далее вы увидите перечень всех поездов, проходящих по выбранному направлению.
- Совершите покупку.
"Укрзализныця" также имеет свой чат-бот в Telegram и Viber. Благодаря этим сервисам можно:
- просмотреть расписание;
- купить билеты;
- заказать питание;
- узнать новости "Укрзализныци".
Обратите внимание! Билеты онлайн также можно приобрести через партнеров "Укрзализныци". В частности, сервис Приват24.
Покупку билетов можно осуществить и офлайн на кассе. Для этого необходимо:
- обратиться в официальную кассу, где осуществляется продажа билетов;
- выбрать нужный маршрут и внести оплату;
- после этого кассир предоставит вам бумажный билет.
Важно! В случае, когда билетов по вашему направлению уже нет, "Укрзализныця" предлагает онлайн-услугу "Отслеживать свободные места". То есть, вам будет отправлено оповещение, в случае, если они такие появятся.
Когда нужно покупать билеты через "Укрзализныцю"?
Билеты обычно появляются за 20 дней до даты отправления. Продажа начинается в 8:00.
Исключением являются международные рейсы. В частности, из Украины в Польшу. В этом случае продажа билетов начинается в 9:00.
Как купить билет на поезд без отслеживания свободных мест?
Услуга "Отслеживать свободные места" позволяет не только получать оповещения, но и настроить автовыкуп, билетов для этого необходимо:
- скачать официальное приложение "Укрзализныци";
- авторизоваться через "Дия.Підпис";
- найти рейс, который вам нужен (введите пункт назначения и дату);
- выбрать услугу "Отслеживать свободные места";
- выбрать желаемый поезд, тип вагона и место;
- настроить автовыкуп;
- ввести данные пассажира, который будет ехать;
- осуществить оплату билета.
Как военные и их родственники могут купить билет на поезд без очередей?
По данным Veterans HUB, "Укрзализныця" предоставляет возможность отдельного бронирования билетов для военных и некоторых членов их семей, речь идет о:
- родителях военнослужащего;
- женах или мужьях;
- детях (в том числе если они усыновлены).
На сервисе можно заказать проездной документ даже, если билетов нет в продаже,
– отмечает Veterans HUB.
Как купить билеты с помощью спецзаказа:
- не позднее чем за 6 часов необходимо оставить специальную заявку по ссылке;
- получить код, который поступит на электронную почту;
- купить билет в кассе, но не позднее чем за час до отправления поезда.
При выкупе билета нужно показать кассиру один из подтверждающих документов:
- действительный военный билет;
- удостоверение офицера;
- родные раненого военнослужащего могут предоставить оригинал или копию удостоверения УБД (предполагается, что родственники едут в госпиталь к защитнику);
- также родственники должны предоставить документ, который удостоверяет родство первой степени с военным (например, свидетельство о браке).
Заметьте! Спецзаказ действует только на 17 маршрутов, которые наиболее актуальны для военных.
Как купить билет через Армия+?
Украинские военнослужащие также имеют право осуществить покупку билетов через приложение "Армия+". Однако не на все направления. Таким образом можно купить билеты только "с" или "до" городов, приближенных к зоне ведения боевых действий.
Особенности этой услуги:
- таким образом осуществляется покупка отдельных билетов, которые были забронированы специально под военнослужащих;
- пользователь может приобрести до 4 билетов за один раз;
- при осуществлении поиска билетов таким образом, военный будет видеть все свободные места на рейсы, подходящие по его запросу.
Билеты из спецброни доступны в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции, когда билеты на обычные места заканчиваются, а приобретенный билет обязательно нужно отправить на собственную электронную почту или сделать его скрин после приобретения, ведь учитывая защиту данных он не будет храниться,
– отмечает "Укрзализныця".
Важные телефоны, которые помогут осуществить такую покупку:
- 0 800 503 111 – номер горячей линии, если военному нужно выкупить больше билетов;
- 0 800 503 222 – номер горячей линии для заказа билетов.
Напомним! Лица, имеющие статус УБД получают право на определенные льготы. В частности, бесплатный проезд в железнодорожном транспорте 1 раз в 2 года (в обе стороны). Для этого нужно иметь не только удостоверение УБД, а и специальные талоны. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить указанные документы кассиру при покупке железнодорожного билета.