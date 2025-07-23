Что происходит с билетами на поезда и как ситуацию комментируют представители "Укрзализныци" – читайте в материале 24 Канала.

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Почему невозможно купить билеты на поезда?

Пользователи соцсетей массово жалуются на дефицит билетов на поезда. По их словам, билеты раскупают за считанные секунды, а впоследствии перепродают в два – три раза дороже.

Утверждается, что спекулянты используют ботов и специальные скрипты, чтобы выкупить места еще до того, как это смогут сделать обычные пассажиры. В случае, если реализовать билеты не удается, их возвращают в продажу в последний момент.

В кассах ситуация не слишком отличается: к примеру, на вокзале в Днепре также фиксируют немалые очереди.

Украинцы стоят в очереди за билетами: смотрите видео

Практически под каждым сообщением "Укрзализныци" в соцсетях украинцы напоминают о проблеме.

Украинцы не могут "поймать" билеты на поезда / Скриншот 24 Канала

Пользователи отмечают, что успех зависит от дня недели: в выходные достать билет сложнее. Популярными вариантами также остаются покупка через "Приват24" и специальные чат-боты, которые осуществляют поиск и дают время на оплату.

К тому же часто советуют указывать не конечный пункт назначения, а соседнюю станцию – это якобы увеличивает шансы найти свободные места.

Что говорят представители компании?

Ситуацию с перекупщиками билетов в "Укрзализныце" комментируют лаконично: украинцам советуют обращаться на горячую линию "Стоп Коррупция" или в правоохранительные органы.

Как "Укрзализныця" реагирует на жалобы / Скриншот 24 Канала

В ответ на обращение одной из работниц 24 Канала в "Укрзализныце" объяснили, что на всех поездах действует автоматизированное регулирование количества мест в зависимости от заполненности вагонов. Наибольшее количество мест открывается для продажи от станции отправления до конечной станции назначения.

Продажа билетов на промежуточные станции осуществляется в соответствии с правилами перевозок: железная дорога может ограничивать их оформление, если существуют альтернативные рейсы. Такое регулирование снимается автоматически за сутки или в день отправления поезда.

Все пассажиры покупают билеты из свободной продажи на равных условиях. Билет бронируется для оплаты на 15 минут, после введения всей информации о пассажирах. При внесении информации, билеты отображаются в свободной продаже, то есть вместе с вами данные билеты может выбрать другой пассажир,

– отметили в компании.

В случае отсутствия свободных мест пассажиры могут воспользоваться услугой поиска билетов по нужному маршруту с автоматическим выкупом через мобильное приложение "Укрзализныци". Эта услуга доступна только после верификации пользователя с помощью Дія.Підпис.

Важно! Автовыкуп активируется не на все поезда и работает не со всех станций маршрута, в частности не со всех промежуточных. Также информация о доступности этой услуги может отличаться в зависимости от даты по одному и тому же маршруту.

По словам представителей "Укрзализныци", поезда, на которые возможно установить автовыкуп, отмечены "молнией".

Одним из самых сложных направлений для "охоты на билеты" оказался Львов. В летний период ситуация заметно ухудшилась.

В "Укрзализныце" признают: все сложно. В то же время украинцам советуют "планировать поездку заранее".

Билетов на поезда во Львов фактически нет / Скриншот "Телеграфа"

"Укрзализныця" назначает новые поезда

23 июля стало известно, что с августа этого года "Укрзализныця" назначает поезд №209/210 сообщением Николаев – Ивано-Франковск. В составе поезда есть вагоны купе и плацкарт.

Отмечается, что маршрут движения будет заключаться через станции Новый Буг, Долинская, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие.

Продажа билетов на поезд №209/210 Николаев – Ивано-Франковск будет открываться за 10 суток до отправления.

К тому же с 11 июля "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд №826/825 Львов-Тернополь-Хмельницкий, который курсирует ежедневно, кроме вторника.

По словам компании, электропоезд ЕПЛ9Т №007 после ремонта получил 2 класс комфортности. Он оборудован пандусами и инклюзивными уборными, местами для пассажиров на креслах колесных и креплениями для велосипедов.

Однако, судя по комментариям в соцсетях, даже появление новых поездов не решает проблему полностью и часть направлений остаются чрезвычайно проблематичными.

Ситуация с билетами остается сложной / Скриншот 24 Канала

Редакция 24 Канала также обратилась за комментарием к представителям "Укрзализныци".