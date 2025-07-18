Своим опытом покупки билетов на поезд поделилась пользовательница с ником sunny.voice.ann в тиктоке, передает 24 Канал. Другие пользователи также начали шутить на эту тему.

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Как украинцы покупают билеты на поезд

Билеты на поезда действительно раскупают молниеносно – иногда за несколько минут после открытия продаж. Это особенно заметно на популярных туристических направлениях:

во Львов,

Одессу,

Ужгород,

Ивано-Франковск.

Больше всего исчезают места в вагонах повышенного комфорта или ночных поездах.

Украинцы пытаются купить билет на поезд: смотрите видео

Места моментально выкупают: смотрите видео

Люди массово пытаются выкупить билеты: смотрите видео

Но украинцы не сдаются

Несмотря на трудности, украинцы не теряет ни оптимизма, ни чувства юмора. Некоторые сравнивают утреннюю охоту на билеты с Черной пятницей, другие просто принимают это как новую игру: "Найди билет – получи право на отпуск".

Украинцы шутят о покупке билетов: смотрите видео

Без "нервных срывов" не обошлось: смотрите видео

Почему нет билетов

На это есть несколько причин, в частности:

Высокий сезон: июль – август – пик путешествий по Украине, когда большинство украинцев берут отпуска и планируют поездки к морю или в Карпаты.

июль – август – пик путешествий по Украине, когда большинство украинцев берут отпуска и планируют поездки к морю или в Карпаты. Ограниченное движение из-за войны: не все маршруты восстановлены, а скоростные поезда курсируют только на части направлений. Некоторые маршруты имеют уменьшенное количество рейсов или ограниченное количество вагонов.

не все маршруты восстановлены, а скоростные поезда курсируют только на части направлений. Некоторые маршруты имеют уменьшенное количество рейсов или ограниченное количество вагонов. Модернизация или ремонт состава: часть поездов находится на обслуживании или модернизации.

Как "поймать" билет

Ранее мы писали, что для того, чтобы увеличить шансы на покупку билета на поезд в пик сезона, можно использовать приложение Укрзализныци для отслеживания мест. Также советуем включить оповещения и автоматический выкуп билета.