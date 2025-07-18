Своим опытом покупки билетов на поезд поделилась пользовательница с ником sunny.voice.ann в тиктоке, передает 24 Канал. Другие пользователи также начали шутить на эту тему.
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Как украинцы покупают билеты на поезд
Билеты на поезда действительно раскупают молниеносно – иногда за несколько минут после открытия продаж. Это особенно заметно на популярных туристических направлениях:
- во Львов,
- Одессу,
- Ужгород,
- Ивано-Франковск.
Больше всего исчезают места в вагонах повышенного комфорта или ночных поездах.
Украинцы пытаются купить билет на поезд: смотрите видео
Места моментально выкупают: смотрите видео
Люди массово пытаются выкупить билеты: смотрите видео
Но украинцы не сдаются
Несмотря на трудности, украинцы не теряет ни оптимизма, ни чувства юмора. Некоторые сравнивают утреннюю охоту на билеты с Черной пятницей, другие просто принимают это как новую игру: "Найди билет – получи право на отпуск".
Украинцы шутят о покупке билетов: смотрите видео
Без "нервных срывов" не обошлось: смотрите видео
Почему нет билетов
На это есть несколько причин, в частности:
- Высокий сезон: июль – август – пик путешествий по Украине, когда большинство украинцев берут отпуска и планируют поездки к морю или в Карпаты.
- Ограниченное движение из-за войны: не все маршруты восстановлены, а скоростные поезда курсируют только на части направлений. Некоторые маршруты имеют уменьшенное количество рейсов или ограниченное количество вагонов.
- Модернизация или ремонт состава: часть поездов находится на обслуживании или модернизации.
Как "поймать" билет
Ранее мы писали, что для того, чтобы увеличить шансы на покупку билета на поезд в пик сезона, можно использовать приложение Укрзализныци для отслеживания мест. Также советуем включить оповещения и автоматический выкуп билета.