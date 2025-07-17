И сегодня 24 Канал со ссылкой на приказ Министерства инфраструктуры Украины, в котором прописаны соответствующие правила, рассказывает именно о таких днях. Тогда покупка билетов считается самой выгодной.

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Когда в УЗ выгоднее всего покупать билеты?

Цены на билеты существенно меняются в течение года под влиянием системы коэффициентов. Например, в новогодний период, с 25 по 31 декабря, наблюдаются самые высокие цены, когда применяется коэффициент 1,1. Так, цена билета составляет 1 100 гривен при базовом тарифе 1 000 гривен. И наоборот, на конец января, а именно с 21 по 31 января, приходятся самые низкие цены, с коэффициентом 0,85, который снижает стоимость проезда до 850 гривен.

Кроме того, день недели, в который пассажиры выбирают поездку, также влияет на цену билета, добавляя еще один уровень вариативности в структуру тарифов.

Коэффициенты регулирования стоимости проезда по дням недели:

вторник и среда – самые дешевые дни (коэффициент 0,9);

пятница и воскресенье – самые дорогие (1,1);

понедельник, четверг и суббота – стандартная цена (1,0).

Но для поездов "Интерсити+" действуют отдельные коэффициенты:

понедельник, вторник и среда – обычная цена (1,0);

четверг и суббота – дешевле (0,9);

пятница и воскресенье – дороже (1,1).

Также путешественники могут воспользоваться скидкой 10% на билеты на поезда "Интерсити+" при покупке билетов в обе стороны сразу.