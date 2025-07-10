Кто имеет льготы на проезд Укрзализныцей
По меньшей мере 5 категорий украинцев имеют скидки на железнодорожные билеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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- Дети до 6 лет
Этой категорий украинцев доступны бесплатные билеты для путешествия со взрослыми, однако без предоставления отдельного места
- Дети 6-14 лет
Старшим детям доступна 25% скидка на проезд.
- Студенты
Студенты ВУЗов и профтехов могут воспользоваться скидкой 50% в общих и плацкартных вагонах, вагонах 2-3 класса всех категорий поездов междугороднего сообщения и региональных поездов.
- Люди с инвалидностью І группы и лица, которые их сопровождают
Таким украинцам предоставляется 50% скидки стоимости проезда без ограничения количества поездок во внутреннем сообщении.
- Лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы
Они могут раз в год воспользоваться возможностью бесплатного проезда "туда-обратно" и получить скидку 50% скидки
- Лица с инвалидностью вследствие войны III группы
Таким украинцам предоставляется право бесплатного проезда "туда-обратно" раз в два года, и один раз в год возможность получить 50% скидки на билеты "туда-обратно".
- Участники боевых действий
Военные имеют право на бесплатный проезд 1 раз в два года на билеты "туда-обратно" или получить 50% скидки на проезд 1 раз в год "туда-обратно".
- Родители военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения службы
Эти граждане могут 1 раз в два года воспользоваться правом на бесплатный проезд "туда-обратно" или 1 раз в год приобрести билеты "туда-обратно" с 50% скидкой.
- Многодетные семьи, дети-сироты и пенсионеры
Эти категории украинцев имеют право на бесплатный проезд только в пригородных поездах.
В каких поездах доступны женские купе
Укрзализныця добавила женские купе в некоторые поезда с 25 июля:
- № 38/37 Киев – Запорожье;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 22/21 Львов – Харьков;
Женские купе уже доступны в составе 15 поездов. Остальные 12 – это:
- № 1/2 Харьков – Ворохта;
- № 3/4 Запорожье – Ужгород;
- № 5/6 Запорожье – Ясиня;
- № 15/16 Харьков – Ясиня;
- № 17/18 Харьков – Мукачево (Ужгород);
- № 26/25 Одесса – Ясиня;
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 41/42 Днепр – Трускавец;
- № 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;
- № 75/76 Киев – Кривой Рог;
- № 81/82 Киев – Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Киев – Рахов.
Обратите внимание! В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.