Кто имеет льготы на проезд Укрзализныцей

По меньшей мере 5 категорий украинцев имеют скидки на железнодорожные билеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Дети до 6 лет

Этой категорий украинцев доступны бесплатные билеты для путешествия со взрослыми, однако без предоставления отдельного места

Дети 6-14 лет

Старшим детям доступна 25% скидка на проезд.

Студенты

Студенты ВУЗов и профтехов могут воспользоваться скидкой 50% в общих и плацкартных вагонах, вагонах 2-3 класса всех категорий поездов междугороднего сообщения и региональных поездов.

Люди с инвалидностью І группы и лица, которые их сопровождают

Таким украинцам предоставляется 50% скидки стоимости проезда без ограничения количества поездок во внутреннем сообщении.

Лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы

Они могут раз в год воспользоваться возможностью бесплатного проезда "туда-обратно" и получить скидку 50% скидки

Лица с инвалидностью вследствие войны III группы

Таким украинцам предоставляется право бесплатного проезда "туда-обратно" раз в два года, и один раз в год возможность получить 50% скидки на билеты "туда-обратно".

Участники боевых действий

Военные имеют право на бесплатный проезд 1 раз в два года на билеты "туда-обратно" или получить 50% скидки на проезд 1 раз в год "туда-обратно".

Родители военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения службы

Эти граждане могут 1 раз в два года воспользоваться правом на бесплатный проезд "туда-обратно" или 1 раз в год приобрести билеты "туда-обратно" с 50% скидкой.

Многодетные семьи, дети-сироты и пенсионеры

Эти категории украинцев имеют право на бесплатный проезд только в пригородных поездах.

В каких поездах доступны женские купе

Укрзализныця добавила женские купе в некоторые поезда с 25 июля:

№ 38/37 Киев – Запорожье;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 22/21 Львов – Харьков;

Женские купе уже доступны в составе 15 поездов. Остальные 12 – это:

№ 1/2 Харьков – Ворохта;

№ 3/4 Запорожье – Ужгород;

№ 5/6 Запорожье – Ясиня;

№ 15/16 Харьков – Ясиня;

№ 17/18 Харьков – Мукачево (Ужгород);

№ 26/25 Одесса – Ясиня;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;

№ 75/76 Киев – Кривой Рог;

№ 81/82 Киев – Чоп (Ужгород);

№ 95/96 Киев – Рахов.

Обратите внимание! В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.