Об этом сообщает корреспондент 24 Канала с места событий. Сам вагон показали на первом перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

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Что известно о новом безбарьерном вагоне от Укрзализныци

Создание первого безбарьерного вагона входит в проект компании по созданию безбарьерной железной дороги.

Этот вагон позволит людям с инвалидностью, которые пользуются креслом колесным, путешествовать группами на соревнования, конференции, лечение, экскурсии в удобных условиях, с полным обеспечением потребностей. Также вагон спроектирован так, чтобы им было удобно пользоваться и другим маломобильным группам.

Это первый полностью инклюзивный вагон. У нас, как известно, уже есть за 50 вагонов, в которых уже есть одно инклюзивное купе. Это такой пример того, как к инклюзии смотрели раньше. Но сейчас мы переделали вагон, сделали его полностью доступным, и на кресле колесном можно перемещаться по всему вагону. Там может размещаться не один человек, а целая команда,

– заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.



Александр Перцовский рассказал об особенностях нового безбарьерного вагона / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Сам вагон создали на собственных производственных мощностях компании в вагонном депо Бахмач. Работы продолжались 3 месяца и были полностью выполнены специалистами железной дороги.



Презентация безбарьерного вагона в Киеве / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Представители компании отметили, что этот вагон – экспериментальный, но важен для системного внедрения безбарьерных решений в железнодорожных перевозках. Он будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов на сайте или приложения Укрзализныци.

Как выглядит безбарьерный вагон от Укрзализныци

Стоит отметить, что перед началом модернизации команда Укрзализныци проводила встречи с организациями, специализирующихся на помощи людям с инвалидностью, чтобы учесть потребности и помочь этим людям комфортнее передвигаться.

Кроме того, во время презентации также присутствовали и непосредственно граждане, которые передвигаются на креслах колесных. Они имели возможность лично протестировать вагоны и сообщить представителям Укрзализныци, что стоит улучшить, добавить или изменить.



Пассажиры на креслах колесных имели возможность испытывать новые вагоны / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Особенностью этого вагона стал электроподъемник с возможностью нагрузки до 300 килограммов. Таким образом маломобильные люди смогут беспрепятственно сесть в вагон и пройти в собственное купе.

Как работает подъемник в новом безбарьерном вагоне Укрзализныци: смотрите видео

Среди особенностей вагона также есть:

увеличенная ширина дверей и коридора для свободного передвижения на кресле колесном;

навигация шрифтом Брайля и контрастная маркировка;

крупногабаритная уборная с душем, sos кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями;

индикатор занятости уборной;

индивидуальные розетки с USB и Type-C;

места с возможностью регулировки угла наклона спинки;

отдельное управление освещением в купе и индивидуально возле места пассажира;

видеонаблюдение в отдельных зонах вагона.

Также в вагоне есть кондиционер, что особенно важно для комфортного передвижения пассажиров.

Интерьер безбарьерного вагона от Укрзализныци / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Всего в вагоне есть 4 увеличенных купе: каждое рассчитано на 2 пассажиров с инвалидностью и 2 сопровождающих. В случае незабронирования вагона для спецперевозок каждое купе может вмещать до шести пассажиров.

Среди основных пожеланий по улучшению вагона было: добавление держателей у раковины в уборных, а также переделывание ручки с выдвижными лестницами в купе вблизи кровати в формат, который был в старых вагонах.

Маломобильные граждане имели возможность попробовать особенности нового вагона: смотрите видео

В компании заявили, что сейчас в подвижном составе Укрзализныци есть 54 инклюзивные вагоны, 78 медицинских вагонов и еще 41 модернизированный электропоезд. В процессе модернизации также находятся еще 8 электропоездов, которые планируют пустить на рельсы до конца 2025 года.