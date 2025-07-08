Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця подій. Сам вагон показали на першому пероні Центрального залізничного вокзалу у Києві.

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Що відомо про новий безбар'єрний вагон від Укрзалізниці

Створення першого безбар'єрного вагона входить до проєкту компанії щодо створення безбар'єрної залізниці.

Цей вагон надасть можливість людям з інвалідністю, які користуються кріслом колісним, подорожувати групами на змагання, конференції, лікування, екскурсії у зручних умовах, з повним забезпеченням потреб. Також вагон спроєктований так, щоб ним було зручно користуватись й іншим маломобільним групам.

Це перший повністю інклюзивний вагон. У нас, як відомо, вже є за 50 вагонів, у яких уже є одне інклюзивне купе. Це такий приклад того, як до інклюзії дивилися раніше. Але зараз ми переробили вагон, зробили його повністю доступним, і на кріслі колісному можна переміщатися по всьому вагону. Там може розміщатись не одна людина, а ціла команда,

– заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.



Олександр Перцовський розповів про особливості нового безбар'єрного вагона / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Сам вагон створили на власних виробничих потужностях компанії у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали 3 місяці та були повністю виконані фахівцями залізниці.



Презентація безбар'єрного вагона у Києві / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Представники компанії зазначили, що цей вагон – експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар'єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці.

Який вигляд має безбар'єрний вагон від Укрзалізниці

Варто зазначити, що перед початком модернізації команда Укрзалізниці проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю, щоб врахувати потреби та допомогти цим людям комфортніше пересуватися.

Окрім того, під час презентації були також присутні й безпосередньо громадяни, які пересуваються на кріслах колісних. Вони мали можливість особисто протестувати вагони та повідомити представникам Укрзалізниці, що варто покращити, додати або ж змінити.



Пасажири на кріслах колісних мали змогу випробовувати нові вагони / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Особливістю цього вагона став електропідіймач з можливістю навантаження до 300 кілограмів. Таким чином маломобільні люди зможуть безперешкодно сісти у вагон та пройти у власне купе.

Як працює підіймач у новому безбар'єрному вагоні Укрзалізниці: дивіться відео

Серед особливостей вагона також є:

збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;

навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;

великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;

індикатор зайнятості вбиральні;

індивідуальні розетки з USB і Type-C;

місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;

окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;

відеоспостереження в окремих зонах вагона.

Також у вагоні є кондиціонер, що особливо важливо для комфортного пересування пасажирів.

Інтер'єр безбар'єрного вагона від Укрзалізниці / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Загалом у вагоні є 4 збільшених купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супровідників. У разі незабронювання вагона для спецперевезень кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.

Серед основних побажань щодо покращення вагона було: додавання тримачів біля раковини у вбиральнях, а також перероблювання ручки з висувними сходами у купе поблизу ліжка у формат, який був у старих вагонах.

Маломобільні громадяни мали змогу спробувати особливості нового вагона: дивіться відео

У компанії заявили, що наразі в рухомому складі Укрзалізниці є 54 інклюзивні вагони, 78 медичних вагонів та ще 41 модернізований електропоїзд. У процесі модернізації також перебувають ще 8 електропоїздів, які планують пустити на рейки до кінця 2025 року.