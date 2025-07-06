У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси – вже з 25 липня, передає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
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У яких поїздах з'являться жіночі купе
Нові поїзди з жіночими купе:
- № 38/37 Київ – Запоріжжя;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 22/21 Львів – Харків;
У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.
Жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів. Інші 12 – це:
• № 1/2 Харків — Ворохта
• № 3/4 Запоріжжя — Ужгород
• № 5/6 Запоріжжя — Ясіня
• № 15/16 Харків — Ясіня
• № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)
• № 26/25 Одеса — Ясіня
• № 29/30 Київ — Ужгород
• № 41/42 Дніпро — Трускавець
• № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
• № 75/76 Київ — Кривий Ріг
• № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)
• № 95/96 Київ — Рахів
Довідка: Обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті.