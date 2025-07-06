У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси – вже з 25 липня, передає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Вперше потягом: Укрзалізниця показала щемливе відео повернення воїнів з полону

У яких поїздах з'являться жіночі купе

Нові поїзди з жіночими купе:

⁠⁠№ 38/37 Київ – Запоріжжя;

№ 98/97 Ковель – Київ;

⁠⁠№ 22/21 Львів – Харків;

У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

Жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів. Інші 12 – це:

•⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Ворохта

•⁠ ⁠№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород

•⁠ ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня

•⁠ ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня

•⁠ ⁠№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)

•⁠ ⁠№ 26/25 Одеса — Ясіня

•⁠ ⁠№ 29/30 Київ — Ужгород

•⁠ ⁠№ 41/42 Дніпро — Трускавець

•⁠ ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ

•⁠ ⁠№ 75/76 Київ — Кривий Ріг

•⁠ ⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)

•⁠ ⁠№ 95/96 Київ — Рахів

Довідка: Обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті.