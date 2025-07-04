Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Обмін полоненими 4 липня

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими 4 липня. Більшість з тих, хто повернувся цього дня, перебували у неволі з 2022 року.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що над київським залізничним вокзалом нещодавно повісили чорно-білий прапор – прапор надії, що захисники скоро повернуться додому.

Вперше наші хлопці повертаються залізницею – для нас це велика честь. Ця ініціатива працює, тому, дай Боже, все більше вокзалів будуть бачити повернення додому,

– розповів він.

Повернення захисників України додому: дивіться відео Укрзалізниці

"Сьогодні – історичний момент для цього проєкту. Найважливіші пасажири нарешті вдома", – написали залізничники.

Особливість цього обміну в тому, що у результаті складних переговорів вдалося повернути захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув'язнення. Загалом обмін полоненими був у категоріях: молодші за 25, важкохворі та важкопоранені. Наймолодшому звільненому захисникові виповнилося 20 років, а найстаршому – 59.