Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5, первые рейсы – уже с 25 июля, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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В каких поездах появятся женские купе
Новые поезда с женскими купе:
- № 38/37 Киев – Запорожье;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 22/21 Львов – Харьков;
В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.
Женские купе уже доступны в составе 15 поездов уже доступны в составе 15 поездов. Остальные 12 – это:
- № 1/2 Харьков - Ворохта
- № 3/4 Запорожье - Ужгород
- № 5/6 Запорожье - Ясиня
- № 15/16 Харьков - Ясиня
- № 17/18 Харьков - Мукачево (Ужгород)
- № 26/25 Одесса - Ясиня
- № 29/30 Киев - Ужгород
- № 41/42 Днепр - Трускавец
- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск
- № 75/76 Киев - Кривой Рог
- № 81/82 Киев - Чоп (Ужгород)
- № 95/96 Киев - Рахов
Справка: Выбирая купе, обращайте внимание на отметку "Женское купе" при оформлении билета в приложении или на сайте.