Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5, первые рейсы – уже с 25 июля, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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В каких поездах появятся женские купе

Новые поезда с женскими купе:

№ 38/37 Киев – Запорожье;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 22/21 Львов – Харьков;

В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.

Женские купе уже доступны в составе 15 поездов уже доступны в составе 15 поездов. Остальные 12 – это:

- № 1/2 Харьков - Ворохта

- № 3/4 Запорожье - Ужгород

- № 5/6 Запорожье - Ясиня

- № 15/16 Харьков - Ясиня

- № 17/18 Харьков - Мукачево (Ужгород)

- № 26/25 Одесса - Ясиня

- № 29/30 Киев - Ужгород

- № 41/42 Днепр - Трускавец

- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск

- № 75/76 Киев - Кривой Рог

- № 81/82 Киев - Чоп (Ужгород)

- № 95/96 Киев - Рахов

Справка: Выбирая купе, обращайте внимание на отметку "Женское купе" при оформлении билета в приложении или на сайте.