Укрзализныця заявила, что 4 рейса с женскими купе уже совершили полный круг по маршруту. Стоимость билетов на них никак не подорожала.

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Женские купе или вагоны

В сообщении национального перевозчика отмечается, что инициатива была принята очень положительно во всех городах старта. Речь идет о Киеве, Ужгороде, Трускавце, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Ясине и других населенных пунктах.

Следует отметить, что Укрзализныця ввела именно женские купе, а не отдельные вагоны для женщин.

Это женские купе, а не вагоны, поэтому нет ничего удивительного в том, что в вагон заходят мужчины,

– отмечается в сообщении.

Обратите внимание! Цена вагонов с женскими купе не дороже обычных, а сами купе не имеют качественных отличий. Билеты на них покупаются только через приложение Укрзализныци.

Какие были курьезы с женскими купе

В Укрзализныце признались, что не обошлось без курьезных ситуаций. Так, несколько билетов в такие купе приобрели мужчины. У перевозчика отмечают, что им продали их по ошибке, а также заверили, что причина уже найдена и устранена.

Ситуация завершилась тем, что парней и девушек рассадили по отдельным купе с их согласия. Перевозчик отмечает, что у женских купе не было провокаций и "вторжений".

Укрзализныця также сообщила о возвращении патрулей на поездах. В фокусе внимания компании маршруты с женским купе. Перевозчик предупредил о появлении людей с шевронами "Железная Безопасность" на рейсах.

Хронология появления женских купе в Украине.