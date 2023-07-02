Укрзализныця заявила, что 4 рейса с женскими купе уже совершили полный круг по маршруту. Стоимость билетов на них никак не подорожала.
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Женские купе или вагоны
В сообщении национального перевозчика отмечается, что инициатива была принята очень положительно во всех городах старта. Речь идет о Киеве, Ужгороде, Трускавце, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Ясине и других населенных пунктах.
Следует отметить, что Укрзализныця ввела именно женские купе, а не отдельные вагоны для женщин.
Это женские купе, а не вагоны, поэтому нет ничего удивительного в том, что в вагон заходят мужчины,
– отмечается в сообщении.
Какие были курьезы с женскими купе
В Укрзализныце признались, что не обошлось без курьезных ситуаций. Так, несколько билетов в такие купе приобрели мужчины. У перевозчика отмечают, что им продали их по ошибке, а также заверили, что причина уже найдена и устранена.
Ситуация завершилась тем, что парней и девушек рассадили по отдельным купе с их согласия. Перевозчик отмечает, что у женских купе не было провокаций и "вторжений".
Укрзализныця также сообщила о возвращении патрулей на поездах. В фокусе внимания компании маршруты с женским купе. Перевозчик предупредил о появлении людей с шевронами "Железная Безопасность" на рейсах.
Хронология появления женских купе в Украине.
- Сначала на сайте Кабмина в мае появилась петиция с просьбой ввести женские купе на поездах, следующих по маршруту дольше шести часов. Она быстро собрала необходимые 25 тысяч голосов.
- Впоследствии начались дискуссии вокруг этого. Приверженцы идеи создания женских купе в качестве аргумента приводили безопасность и комфорт пассажиров. Ведь на длинных маршрутах женщинам приходилось засыпать и неоднократно переодеваться в компаниях неизвестных мужчин. Также в качестве примера приводились случаи с непристойным поведением и попытками изнасилований.
- Противники петиции видели в ней дискриминацию людей из-за их пола. Также звучали нарекания типа "а как путешествовать семьям".
- Впоследствии глава правления Укрзализныци Евгений Лященко заявил, что безопасность пассажиров независимо от гендера является фундаментальным приоритетом. Он анонсировал появление женских купе.
- Сначала они были введены на 4 маршрутах в июне. Перевозчик сообщил, что женские купе доступны только для женщин и детей не старше 6 лет. Ограничения на билеты и цена за них такие же, как и для обычных купе.