По состоянию на 3 июня под петицией за такую идею подписался 25 031 украинец из 25 тысяч необходимых. Теперь на нее должны были бы дать ответ. Однако в Укрзализныце это сделали раньше.

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Работа над раздельными купе уже ведется

23 мая, немного больше чем через неделю после создания петиции, в Укрзализныце отметили, что раздельным купе таки быть. Как заявил глава правления Укрзализныци Евгений Лященко, безопасность пассажиров независимо от гендера является фундаментальным приоритетом.

Однако перед принятием решения по масштабированию "женских купе", их внедрение будут тестироваться в течение нескольких месяцев. От реального спроса и отзывов будут зависеть дальнейшие решения.

Кроме того, для их внедрения разрабатываются IT-решения, а также будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также в компании проводятся консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно реализовать только через собственное мобильное приложение Укрзализныци,

– отметили в компании.

Более того, в компании работают и над улучшением общей безопасности граждан. Так, в новых и модернизированных вагонах появятся камеры видеонаблюдения и кнопки вызова проводника.

Безопасность украинцев – независимо от гендера – является нашим фундаментальным приоритетом, особенно в период полномасштабной войны. … Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление домогательств будут играть ключевую роль в искоренении этого явления,

– сказал Евгений Лященко.

Сейчас уже 15% вагонов, а это все новые и модернизированные вагоны, которые курсируют по Украине, оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.

Что предложили в петиции

Автор петиции Ольга Ожогина предложила создать в поездах, едущих дольше шести часов, не только женские вагоны, но и мужские. Это обусловлено не только безопасностью граждан, которые долгое время могут одни путешествовать в компании незнакомых людей, но и комфортом.

На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Нередки случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам и т.д. … Кроме того, как женщины, так и мужчины могут испытывать потребность сменить одежду, что сделать в присутствии представителя другого пола невозможно,

– отметила Ольга Ожогина.

Кроме того, она предложила ввести новую функцию при покупке билета на поезд, а именно добавить фильтр "пол". Это позволило бы пассажирам сразу видеть, люди какого пола с ними будут находиться длительное время в купе.