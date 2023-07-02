Укрзалізниця заявила, що 4 рейси з жіночими купе вже зробили повне коло за маршрутом. Вартість квитків на них ніяк не подорожчала.

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Жіночі купе чи вагони

У повідомленні національного перевізника зазначається, що ініціативу прийняли дуже позитивно в усіх містах старту. Мовиться про Київ, Ужгород, Трускавець, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Ясіня та інші населені пункти.

Варто зауважити, що Укрзалізниця запровадила саме жіночі купе, а не окремі вагони для жінок.

Це жіночі купе, а не вагони, тому немає нічого дивного в тому, що до вагона заходять чоловіки,

– наголошується у повідомленні.

Зверніть увагу! Ціна вагонів з жіночими купе не дорожча за звичайні, а самі купе не мають якісних відмінностей. Квитки на них купуються тільки через застосунок Укрзалізниці.

Які були курйози з жіночими купе

В Укрзалізниці зізналися, що не обійшлося без курйозних ситуацій. Так, кілька квитків до таких купе придбали чоловіки. У перевізника наголошують, що їм продали їх помилково, а також запевнили, що причину вже знайдено та усунено.

Ситуація завершилася тим, що хлопців та дівчат розсадили по окремих купе за їхньою згодою. Перевізник зазначає, що у жіночих купе не було провокацій та "вторгнень".

Укрзалізниця також повідомила про повернення патрулів на потягах. У фокусі уваги компанії маршрути з жіночими купе. Перевізник попередив про появу людей із шевронами "Залізна Безпека" на рейсах.

Хронологія появи жіночих купе в Україні