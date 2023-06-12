В Україні з'явилися жіночі вагони. Про це стало відомо у понеділок, 12 червня, передає 24 Канал.

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Де можна обрати собі жіноче купе

Можливість користуватися жіночими купе працює у пілотному режимі. Купувати квитки для них можна поки що тільки у застосунку Укрзалізниці, бо на сайт таку функцію ще не додали. Користувачам потрібно оновити додаток.

Наразі їздити у жіночих вагонах можна на таких маршрутах:

№15 Харків – Ясіня;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№81 Київ – Ужгород.

Укрзалізниця створила жіночий вагон / Скриншот додатка Укрзалізниці



Відтепер жінки зможуть їздити окремо / Скриншот додатка Укрзалізниці

Хто може користуватися жіночими купе

Укрзалізниця офіційно заявила, що жіночі вагони доступні тільки для жінок та дітей не старше 6 років. Коштують вони так само як і звичайні купе. Й стосовно них працюють такі самі обмеження: не більше 4 квитків на одне замовлення.

Поїзди з наявними жіночими вагонами мають у додатку відповідні маркування. Перевізник вивчає попит на цю послугу та працює над посиленням безпеки у поїздах.

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