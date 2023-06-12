В Україні з'явилися жіночі вагони. Про це стало відомо у понеділок, 12 червня, передає 24 Канал.
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Де можна обрати собі жіноче купе
Можливість користуватися жіночими купе працює у пілотному режимі. Купувати квитки для них можна поки що тільки у застосунку Укрзалізниці, бо на сайт таку функцію ще не додали. Користувачам потрібно оновити додаток.
Наразі їздити у жіночих вагонах можна на таких маршрутах:
- №15 Харків – Ясіня;
- №41 Дніпро – Трускавець;
- №75 Київ – Кривий Ріг;
- №81 Київ – Ужгород.
Укрзалізниця створила жіночий вагон / Скриншот додатка Укрзалізниці
Відтепер жінки зможуть їздити окремо / Скриншот додатка Укрзалізниці
Хто може користуватися жіночими купе
Укрзалізниця офіційно заявила, що жіночі вагони доступні тільки для жінок та дітей не старше 6 років. Коштують вони так само як і звичайні купе. Й стосовно них працюють такі самі обмеження: не більше 4 квитків на одне замовлення.
Поїзди з наявними жіночими вагонами мають у додатку відповідні маркування. Перевізник вивчає попит на цю послугу та працює над посиленням безпеки у поїздах.
Пасажирки просили про створення окремих вагонів для жінок
- У травні з'явилися петиція з проханням створити жіночі вагони. Вона швидко набрала необхідні 25 000 голосів.
- Згодом національний перевізник погодився додати жіночі вагони до своїх потягів. Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко назвав безпеку пасажирів незалежно від гендеру фундаментальним пріоритетом.
- Пізніше в Укрзалізниці заявили, що жіночі купе тестуватимуть протягом кількох місяців. Українські залізничники переймають світовий досвід й подивляться, як функціонують такі вагони у деяких європейських країнах.