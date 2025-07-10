Хто має пільги на проїзд Укрзалізницею
Щонайменше 5 категорій українців мають знижки на залізничні квитки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
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- Діти до 6 років
Цій категорій українців доступні безкоштовні квитки для подорожі з дорослими, проте без надання окремого місця
- Діти 6-14 років
Старшим дітям доступна 25% знижка на проїзд.
- Студенти
Студенти ВНЗ та профтехів можуть скористатися знижкою 50% у загальних і плацкартних вагонах, вагонах 2-3 класу всіх категорій поїздів міжміського сполучення та регіональних поїздів.
- Люди з інвалідністю І групи та особи, які їх супроводжують
Таким українцям надається 50% знижки вартості проїзду без обмеження кількості поїздок у внутрішньому сполученні.
- Особи з інвалідністю внаслідок війни І і ІІ групи
Вони можуть раз на рік скористатись можливістю безплатного проїзду "туди-назад" та отримати знижку 50% знижки
- Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи
Таким українцям надається право безкоштовного проїзду "туди-назад" раз на два роки, і один раз на рік можливість отримати 50% знижки на квитки "туди-назад".
- Учасники бойових дій
Військові мають право на безплатний проїзд 1 раз на два роки на квитки "туди-назад" або отримати 50% знижки на проїзд 1 раз на рік "туди-назад".
- Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби
Ці громадяни можуть 1 раз на два роки скористатись правом на безкоштовний проїзд "туди-назад" або 1 раз на рік придбати квитки "туди-назад" зі 50% знижкою.
- Багатодітні сім’ї, діти-сироти та пенсіонери
Ці категорій українців мають право на безкоштовний проїзд лише у приміських потягах.
У яких потягах доступні жіночі купе
Укрзалізниця додала жіночі купе в деякі поїзди з 25 липня:
- № 38/37 Київ – Запоріжжя;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 22/21 Львів – Харків;
Жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів. Інші 12 – це:
- № 1/2 Харків – Ворохта;
- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- № 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
- № 15/16 Харків – Ясіня;
- № 17/18 Харків – Мукачево (Ужгород);
- № 26/25 Одеса – Ясіня;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
- № 75/76 Київ – Кривий Ріг;
- № 81/82 Київ – Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Київ – Рахів.
Зауважте! У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.