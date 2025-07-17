Лоукостер назвал операционные проблемы, снижение спроса и геополитическую нестабильность в регионе ключевыми факторами, повлиявшими на их решение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AeroNewsGlobal.

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Почему Wizz Air приостановит полеты из Абу-Даби?

В недавнем пресс-релизе Wizz Air Abu Dhabi сообщила, что за последний год лоукостер столкнулся с немалыми операционными проблемами, в частности:

Ограничения надежности двигателей , особенно в условиях жаркой и суровой среды, что повлияло на доступность самолетов и эксплуатационную эффективность.

, особенно в условиях жаркой и суровой среды, что повлияло на доступность самолетов и эксплуатационную эффективность. Геополитическая нестабильность , которая привела к многократному закрытию воздушного пространства и сбоям в эксплуатации во всем регионе, а также снизила потребительский спрос.

, которая привела к многократному закрытию воздушного пространства и сбоям в эксплуатации во всем регионе, а также снизила потребительский спрос. Регуляторные барьеры, которые ограничили возможности компании получать доступ к ключевым рынкам и масштабироваться на них.

В рамках стратегических изменений компания объявила, что сконцентрирует свои ресурсы на ключевых рынках Европы, в частности, на рынках Австрии, Италии, Великобритании, Центральной и Восточной Европы.

В то же время авиакомпания Wizz Air объявила, что пассажиры, которые имеют билеты на даты путешествий после 31 августа, смогут получить возмещение или выбрать альтернативные маршруты. Все остальные рейсы Wizz Air будут выполняться по расписанию.

К слову, ранее Wizz Air заявила о запуске 6 новых рейсов из Бухареста.