Новые рейсы Wizz Air из Бухареста – хорошая возможность для украинцев, которые стремятся путешествовать за границу. Детали о направлениях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Instagram лоукостера.

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Wizz Air запускает новые рейсы из Бухареста

Так, авиакомпания сообщила о планах расширить свою маршрутную сетку, что позволит путешественникам летать из Бухареста в несколько европейских городов в ближайшем будущем:

Порту, Португалия; Пескара, Италия; Бриндизи, Италия; Кельн, Германия; Гданьск, Польша; Братислава, Словакия.

Новые рейсы должны начать выполняться в конце октября 2025 года. Конкретные графики полетов и цены – пока не разглашали.

В общем лоукостер летает из Бухареста в более 70 городов мира, и не только в пределах Европы. А на днях Wizz Air заявила о запуске еще 8 рейсов из аэропорта Сучавы.