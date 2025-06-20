Все новые направления будут открыты уже с осени и зимы 2025 года. Детали о рейсах рассказывает 24 Канал со ссылкой на Wizz Air.

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Wizz Air запускает 8 новых маршрутов

Как сообщил авиаперевозчик, с декабря 2025 года из Сучавы можно будет улететь в такие города Европы:

Милан-Бергамо, Италия; Венеция, Италия; Болонья, Италия; Карлсруэ/Баден-Баден, Германия; Брюссель-Шарлеруа, Бельгия; Бирмингем, Великобритания; Ларнака, Кипр; Вена, Австрия (с сентября 2025 года).

Частота полетов из аэропортов Сучавы будет варьироваться от 2 до 4 рейсов в неделю в зависимости от маршрута.

Отмечается, что новые рейсы создадут новые возможности для трудоустройства и будут способствовать развитию туризма в стране.

Стоит отметить, что ранее Wizz Air анонсировал запуск новых рейсов из городов Брашов и Тимишоара в Румынии, которые стартуют с октября 2025 года.