Но специалисты относятся к этому вопросу значительно осторожнее. Так, американская стюардесса Лианна Кой объяснила, почему никогда не стоит меняться местами в самолете, пишет 24 Канал со ссылкой на DailyMail.

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Стюардесса не советует меняться местами в самолете

Лианна подчеркнула, что меняться местами не стоит, если только это не является абсолютно необходимым. Она обычно выступает против пересаживания, но рассказала о собственном опыте, когда ее уговорила поменяться местами другая пассажирка. Спойлер: она быстро пожалела о своем решении.

Стюардесса выразила беспокойство относительно потенциальных последствий смены места. Она отметила, что если женщина, которая заняла ее место, будет вести себя неподобающим образом, например, курить в туалете, это может быть связано с номером места Лианы в билете.

Кроме того, если женщина бы заказывала напитки или закуски, эти счета ошибочно выставлялись бы Лианне, поскольку заказ был бы связан с ее местом.

Думаю ли я, что эта женщина пыталась обманом выманить с меня деньги на карточке? Нет. Но это то, о чем стоит знать. Я полностью вас поддерживаю, если вы не хотите меняться местами. Вы имеете право на то место, которое вы выбрали,

– заметила Лианна.

Стюардесса, которая работала на этом рейсе, подтвердила опасения. Дело в том, что пассажирка, занявшая закрепленное за Лианной место, могла сделать заказ, и счет выставлен был бы владельцу билета, а не лицу, которая физически занимала место.

Мало кто знает: почему у стюардесс всегда ярко-красная помада.