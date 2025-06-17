Але фахівці ставляться до цього питання значно обережніше. Так, американська стюардеса Ліанна Кой пояснила, чому ніколи не варто мінятися місцями в літаку, пише 24 Канал з посиланням на DailyMail.

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Стюардеса не радить мінятися місцями в літаку

Ліанна наголосила, що мінятися місцями не варто, якщо тільки це не є абсолютно необхідним. Вона зазвичай виступає проти пересаджування, але розповіла про власний досвід, коли її вмовила помінятися місцями інша пасажирка. Спойлер: вона швидко пошкодувала про своє рішення.

Стюардеса висловила занепокоєння щодо потенційних наслідків зміни місця. Вона зазначила, що якщо жінка, яка зайняла її місце, поводитиметься неналежним чином, наприклад, куритиме в туалеті, це може бути пов'язано з номером місця Ліани у квитку.

Крім того, якщо жінка б замовляла напої або закуски, ці рахунки помилково виставлялися б Ліанні, оскільки замовлення було б пов'язане з її місцем.

Чи думаю я, що ця жінка намагалася обманом виманити з мене гроші на картці? Ні. Але це те, про що варто знати. Я повністю вас підтримую, якщо ви не хочете мінятися місцями. Ви маєте право на те місце, яке ви обрали,

– зауважила Ліанна.

Стюардеса, яка працювала на цьому рейсі, підтвердила побоювання. Річ у тім, що пасажирка, яка зайняла закріплене за Ліанною місце, могла зробити замовлення, і рахунок виставлено було б власнику квитка, а не особі, яка фізично займала місце.

Мало хто знає: чому у стюардес завжди яскраво-червона помада.