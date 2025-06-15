Але стюардеса розповіла, що, на її думку, є найгіршим напоєм для пасажирів під час рейсів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Dailymail.

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Який напій найгірший на борту літака

Стюардеса підкреслила проблеми, пов'язані з подачею газованих напоїв під час польотів – їх розливання у повітрі може бути досить клопіткою справою.

Безалкогольні напої піняться набагато сильніше, коли їх наливають із банки через тиск у салоні. Це означає, що доведеться чекати, поки не осядуть бульбашки, перш ніж я зможу продовжити наливати, – каже вона.

На її думку, підвищений попит на напої на завантажених рейсах може призвести до уповільнення обслуговування пасажирів.

Чому не варто брати газовані напої в літаку

Пасажири можуть відчувати підвищену спрагу через сухе середовище в салоні літака, яке характеризується низьким рівнем вологості. А газовані напої можуть не забезпечити достатньої гідратації, а навпаки – посилити відчуття спраги.

Крім того, низький тиск у салоні літака може призвести до того, що гази, які містяться в газованих напоях, розширюються в шлунку, що потенційно спричинить дискомфорт і здуття живота.

Бортпровідниця рекомендує мандрівникам надавати перевагу воді як найкращому варіанту для підтримання водного балансу під час польоту.

Мало хто знає: чому у стюардес завжди яскраво-червона помада.