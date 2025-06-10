Наразі різні авіакомпанії застосовують власні правила щодо розміру та вартості ручної поклажі. Майбутня директива ЄС має на меті встановити єдиний розмір сумки, яку пасажирам буде дозволено брати на борт літака, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mirror.

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У ЄС змінять вимоги до перевезення ручної поклажі

У межах кроку зі стандартизації правил авіаперевезень Європейський Союз запровадить нову вимогу, яка передбачає єдиний розмір ручної поклажі для всіх авіакомпаній.

Це правило гарантує, що пасажири зможуть взяти на борт літака одну сумку без додаткової плати, і забороняє авіакомпаніям стягувати додаткові збори за провезення ручної поклажі.

Нововведення покладе край плутанині, коли люди подорожують рейсами різних авіакомпаній, і багаж може відповідати вимогам однієї з них, але бути завеликим для іншої – тоді в аеропорту на них чекають неприємні грошові "сюрпризи",

– йдеться у повідомленні.

Минулого тижня міністри транспорту ЄС запропонували стандартизувати розміри безплатного багажу для особистих речей, що перевозяться під кріслами на європейських авіалініях. Якщо Європарламент схвалить цю ініціативу, пасажири матимуть право на безплатне перевезення однієї особистої речі розміром до 40x30x15 сантиметрів, включаючи коліщатка і ручки, яка може поміститися під кріслом літака.

Хоча запропоновані правила стосуються саме речей, що зберігаються під кріслами, вони ще не містять положень щодо валіз, розміщених у верхніх відсіках літака.

Які вимоги зараз?

Авіакомпанії Ryanair, Wizz Air та easyJet мають встановлені певні розміри безплатної ручної поклажі для своїх пасажирів.

Ryanair дозволяє ручну поклажу розміром 40x20x25 сантиметрів.

дозволяє ручну поклажу розміром 40x20x25 сантиметрів. Wizz Air дозволяє трохи більші розміри – 40x30x20 сантиметрів, з максимальною вагою до 10 кілограмів.

дозволяє трохи більші розміри – 40x30x20 сантиметрів, з максимальною вагою до 10 кілограмів. EasyJet дозволяє перевозити ручну поклажу з розмірами 45x36x20 сантиметрів.

Ці розміри включають сумарні розміри коліс і ручок.

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