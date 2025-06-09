Про технічні проблеми в аеропорту повідомляє NewsMaker, пише 24 Канал.

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Аеропорт Кишинева паралізував технічний збій

Через технічний збій інформаційні системи аеропорту не працювали. Через це співробітникам довелось заповнювати посадкові квитки від руки.

Деякі сервіси й надалі залишаються недоступними. Але чому стався збій – досі невідомо.

Водночас пасажири скаржаться на хаос, відсутність інформації та недостатню організацію з боку персоналу.

В аеропорту Кишинева через технічні проблеми скасували два рейси – до Бухареста і Дортмунда, решта рейсів виконуються із затримками,

– повідомила влада Молдови.

Об 11:00 технічну проблему в інформаційних системах усунули. Наразі системи відновлюють поетапно.

Як заявила адміністрація, аеропорт Кишинева працює з тимчасовими обмеженнями, але робить все, щоб якнайшвидше повернутися до нормального режиму.

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