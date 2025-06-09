Про технічні проблеми в аеропорту повідомляє NewsMaker, пише 24 Канал.
Читайте також Шторм над Німеччиною: літак Ryanair екстрено сів – турбулентність "побила" пасажирів
Аеропорт Кишинева паралізував технічний збій
Через технічний збій інформаційні системи аеропорту не працювали. Через це співробітникам довелось заповнювати посадкові квитки від руки.
Деякі сервіси й надалі залишаються недоступними. Але чому стався збій – досі невідомо.
Водночас пасажири скаржаться на хаос, відсутність інформації та недостатню організацію з боку персоналу.
В аеропорту Кишинева через технічні проблеми скасували два рейси – до Бухареста і Дортмунда, решта рейсів виконуються із затримками,
– повідомила влада Молдови.
Об 11:00 технічну проблему в інформаційних системах усунули. Наразі системи відновлюють поетапно.
Як заявила адміністрація, аеропорт Кишинева працює з тимчасовими обмеженнями, але робить все, щоб якнайшвидше повернутися до нормального режиму.