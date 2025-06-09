О технических проблемах в аэропорту сообщает NewsMaker, пишет 24 Канал.
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Аэропорт Кишинева парализовал технический сбой
Из-за технического сбоя информационные системы аэропорта не работали. Поэтому сотрудникам пришлось заполнять посадочные билеты от руки.
Некоторые сервисы и в дальнейшем остаются недоступными. Но почему произошел сбой – до сих пор неизвестно.
В то же время пассажиры жалуются на хаос, отсутствие информации и недостаточную организацию со стороны персонала.
В аэропорту Кишинева из-за технических проблем отменили два рейса – в Бухарест и Дортмунд, остальные рейсы выполняются с задержками,
– сообщили власти Молдовы.
В 11:00 техническую проблему в информационных системах устранили. Сейчас системы восстанавливают поэтапно.
Как заявила администрация, аэропорт Кишинева работает с временными ограничениями, но делает все, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальному режиму.
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