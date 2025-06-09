О технических проблемах в аэропорту сообщает NewsMaker, пишет 24 Канал.

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Аэропорт Кишинева парализовал технический сбой

Из-за технического сбоя информационные системы аэропорта не работали. Поэтому сотрудникам пришлось заполнять посадочные билеты от руки.

Некоторые сервисы и в дальнейшем остаются недоступными. Но почему произошел сбой – до сих пор неизвестно.

В то же время пассажиры жалуются на хаос, отсутствие информации и недостаточную организацию со стороны персонала.

В аэропорту Кишинева из-за технических проблем отменили два рейса – в Бухарест и Дортмунд, остальные рейсы выполняются с задержками,

– сообщили власти Молдовы.

В 11:00 техническую проблему в информационных системах устранили. Сейчас системы восстанавливают поэтапно.

Как заявила администрация, аэропорт Кишинева работает с временными ограничениями, но делает все, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальному режиму.

Интересно: худшие даты для полетов летом 2025 года.