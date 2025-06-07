Согласно анализу AirAdvisor, к середине июня этого года объем ежедневных авиаперевозок превысит 36 000. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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На какие дни лучше не брать билеты

Прежде всего эксперты советуют избегать пятниц, потому что люди чаще всего хотят поехать куда-то на выходные.

Также очень плохой день для вылета – понедельник. Дело в том, что утренние расписания понедельников построены с учетом большого количества деловых поездок на короткие расстояния.

Обычно графики на первый день недели очень плотные, и если какой-то рейс задерживается, то это влечет за собой задержки других.

Также эксперты назвали 2 даты, когда не стоит лететь этим летом:

21 июня – в Европе начинается первая волна школьных каникул, поэтому рейсы могут быть перегружены. В этот день существует высокий риск задержек, стыковок самолетов (дозаправок в воздухе) и отмен рейсов.

– в Европе начинается первая волна школьных каникул, поэтому рейсы могут быть перегружены. В этот день существует высокий риск задержек, стыковок самолетов (дозаправок в воздухе) и отмен рейсов. 28 июня – именно в этот день начинается пиковый летний сезон. Это последние выходные перед июлем, поэтому очень много людей берут отпуска. Взлетно-посадочные полосы и аэропорты в пиковый период точно будут перегружены, но первый день – всегда самый тяжелый.

Но есть и удачные дни для полетов – это вторник и среда. В эти дни недели летают меньше людей, поэтому задержки или отмены возникают редко.

К слову, ранее мы писали о том, что во время пикового сезона этим летом лоукостер Ryanair поднимет цены на авиабилеты.