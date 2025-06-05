Самолет уже заходил на посадку с выпущенными шасси, когда воздушное судно внезапно развернули. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RTL.

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Почему самолет развернули из-за 10-секундного опоздания

Самолет авиакомпании Condor, на котором находился 221 пассажир, прилетел в Мюнхен из испанского курорта Пальма-де-Майорка.

Борт должен был приземлиться не позднее 00:30 часов, однако самолет опоздал на 10 секунд.

Справка. В Мюнхене после полуночи действует запрет на ночные полеты – самолетам разрешено взлетать или приземляться только по специальному разрешению. Самолету из Испании было разрешено сесть только до 00:30 – сразу после вылета пилот запросил о продлении разрешения, однако ему отказали по бюрократическим причинам.

Мы вынуждены прервать посадку – из-за 10 секунд опоздания на нас больше не распространяется разрешение на ночную посадку,

– заявил пилот пассажирам через громкоговоритель.

Самолет перенаправили в маленький аэропорт Хан возле Франкфурта, который аж в 370 километрах от Мюнхена. Оттуда пассажиры и 7 членов экипажа почти два часа ехали во Франкфурт, где их посадили на самолет до Мюнхена.

Рейс в Мюнхен вылетел только в 6:50 утра, а пассажиры приземлились около 8 утра – примерно через 12 часов после запланированного вылета с Майорки.

К слову, недавно лоукостер Ryanair предупредил, что летом этого года возможны "рекордные" задержки рейсов. Особенно это касается аэропортов Великобритании, Франции, Испании, Германии и Португалии.